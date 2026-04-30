Advierten sobre presunta estafa electrónica: Crespenses ya recibieron el mail sospechado

En el último mes, crespenses han consultado en diferentes oficinas, estudios jurídicos y autoridades, acerca de la veracidad de un mail que recibieron, y que invoca a un Tribunal o Juzgado, con lo cual el temor a que sea real juega en contra de las potenciales víctimas. ES FALSO, confirmó recientemente el Poder Judicial de Entre Ríos, que ha tomado conocimiento de este mismo reporte, en diferentes ciudades de la provincia.

Investigación en marcha

La Sala Segunda Laboral de la ciudad de Gualeguaychú, advirtió a la ciudadanía de que se ha detectado la circulación de presuntas “intimaciones electrónicas”, que están dirigidas principalmente a personas adultas mayores y a usuarios de correos electrónicos, pero que son falsas. En consecuencia, recomiendan en caso de recibir este tipo de mensajes, no acceder a los enlaces incluidos y eliminar la comunicación de inmediato, si se tratara de alguna red social o whatsapp.

Revelaron en cuanto a dichas comunicaciones, que aparentan provenir de un inexistente “Tribunal Regional del Trabajo” o de un supuesto “Juzgado del Trabajo”, e incluyen enlaces que conducen a falsos expedientes en trámite ante organismos laborales de la ciudad.

Cómo se presentan estos mensajes fraudulentos

Ante esta situación, se aclara que la justicia laboral, tanto a nivel local como provincial, no realiza comunicaciones directas a ciudadanos mediante mensajería electrónica o correos electrónicos en relación con causas judiciales.

Sólo en circunstancias excepcionales se utilizan estos medios, y exclusivamente con profesionales de la abogacía o víctimas en contextos específicos —como situaciones de urgencia en casos de violencia—, debidamente justificadas.

Asimismo, se recuerda que, si bien la justicia laboral entrerriana cuenta con sistemas de expedientes digitales, el acceso a los mismos está restringido exclusivamente a profesionales habilitados —abogados, peritos o terceros— mediante autorización expresa y formal de los organismos judiciales competentes.

Por otra parte, se insta a prestar atención a las notificaciones recibidas y se sugiere que se informe a las autoridades judiciales o policiales si detecta comportamientos inusuales en sus dispositivos, cuentas de correo o aplicaciones de mensajería.