Médicos chinos logran la primera cirugía de reparación del tímpano

Médicos chinos llevaron a cabo recientemente una timpanoplastia exitosa en Níger, marcando un hito al ser la primera vez que se realiza este procedimiento de reparación del tímpano en la nación de África Occidental.

Tang Xianglong, miembro del 25.º equipo médico chino en Níger, llevó a cabo la intervención histórica en el Hospital General de Referencia de Niamey, en la capital del país.

Esta operación representa un avance notable en la medicina otorrinolaringológica de la región, cambiando el enfoque del tratamiento, que hasta ahora se basaba mayormente en medicamentos, según un informe de Xinhua que fue accesible a la Agencia Noticias Argentinas.

Tang, procedente del Primer Hospital Afiliado de la Universidad Médica de Guangxi, en el sur de China, utilizó cartílago del trago del paciente para reparar la perforación del tímpano, con la colaboración del anestesiólogo Lan Qixin y la enfermera Zhong Chengshan.

El equipo médico destacó que el paciente nigerino había sufrido problemas de oído durante tres años, con infecciones recurrentes que causaron una perforación significativa del tímpano, lesiones en el oído medio, otorrea persistente y pérdida auditiva progresiva.

Antes de la cirugía, el paciente había dependido de medicamentos para controlar sus síntomas, enfrentando un ciclo continuo de "infección-remisión-recaída", lo que incrementaba el riesgo de complicaciones graves, incluyendo infecciones intracraneales.

En Níger, muchos pacientes con problemas similares no tienen acceso a tratamientos quirúrgicos adecuados debido a la escasez de capacidad en este ámbito.

Durante la intervención, los médicos chinos también ofrecieron explicaciones detalladas a sus colegas nigerinos sobre los procedimientos clave, la elección de materiales para injertos y el manejo perioperatorio.

El equipo colaboró con el hospital para establecer un proceso estandarizado básico de diagnóstico y tratamiento que abarca desde la evaluación preoperatoria hasta el seguimiento postoperatorio, lo que facilitará futuras cirugías similares.

A través de una combinación de demostración quirúrgica y capacitación sistemática, el personal médico local está adquiriendo gradualmente las técnicas necesarias, lo que permitirá que el tratamiento de enfermedades del oído evolucione hacia un enfoque más integral, dejando atrás la dependencia exclusiva de medicamentos.

Desde hace años, los equipos médicos chinos en África han desempeñado un papel activo en el tratamiento de diversas enfermedades, así como en la capacitación técnica y la cooperación en salud pública, contribuyendo al fortalecimiento de la atención médica en el continente.

El equipo en Níger se comprometió a continuar respondiendo a las necesidades locales, profundizando la cooperación en formación médica, mejorando los sistemas de salud y asegurando que más pacientes se beneficien de un desarrollo médico sostenible, contribuyendo así a la creación de una comunidad global de salud para todos.