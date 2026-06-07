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Quini 6: un apostador ganó más de $1.400 millones y un entrerriano fue uno de los 24 ganadores del Siempre Sale

El sorteo del Quini 6, realizado este domingo 7 de junio, dejó un nuevo millonario en la Argentina. Un apostador acertó los seis números de la modalidad La Segunda y se llevó un premio superior a los 1.400 millones de pesos.
Información General07 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Quini 6

Las modalidades Tradicional y Revancha quedaron vacantes, por lo que sus respectivos pozos se acumularán para el próximo sorteo.

Tradicional: 13-29-41-27-17-07. Vacante $1.416.937.637.

La Segunda: 03-06-21-29-08-20. Un ganador de Corrientes capital percibirá $1.416.937.636,80.

La Revancha: 42-17-12-39-22-32. Vacante $1.581.875.752.

Siempre Sale: 31-12-21-23-41-45. Hay 24 ganadores y cobrarán cada uno $20.588.944,50. Entre ellos hay uno de Entre Ríos.

Pozo Extra: 3275 ganadores con seis aciertos y cada uno percibirá $61.668.70.

Desde la Lotería de Santa Fe confirmaron que el próximo sorteo, en total, habrá en juego 5.600 millones de pesos.

El Quini 6: El juego de azar que cautiva a los argentinos desde 1988

Desde su lanzamiento en 1988, el Quini 6 se ha consolidado como el juego de azar preferido por los argentinos, con ventas exitosas en todo el país. A lo largo de más de tres décadas, este popular sorteo ha sabido mantenerse vigente gracias a su capacidad de adaptación, introduciendo cambios tanto en su estructura como en los premios, respondiendo a las expectativas y preferencias de sus jugadores.

El éxito del Quini 6 radica en su formato poceado, lo que significa que el monto de los premios es variable y depende de un porcentaje de lo recaudado. Esta característica crea grandes expectativas entre los apostadores, quienes cada semana sueñan con ganar los impresionantes pozos acumulados, lo que mantiene vivo el interés de nuevas generaciones y la fidelidad de quienes lo juegan desde sus inicios.

¿Cómo se juega al Quini 6?

El Quini 6 es un juego poceado en el que los participantes deben seleccionar seis números de un total de 46. Existen cuatro variantes: Sorteo Tradicional, Segunda del Quini, Revancha y Siempre Sale. Para ganar el primer premio en las modalidades Tradicional y Segunda del Quini, es necesario que los seis números apostados coincidan con los extraídos en el sorteo. Además, se otorgan premios por acertar cinco o cuatro números, siendo el mínimo un premio equivalente al valor de la apuesta en el caso de cuatro aciertos. Si no hay ganadores del primer premio, el pozo queda vacante y se acumula para el próximo sorteo, incrementando la expectativa entre los jugadores.

A más de 30 años de su creación, el Quini 6 sigue siendo un referente indiscutido en el mundo de los juegos de azar en Argentina, brindando la oportunidad a miles de personas de soñar con convertirse en millonarios cada semana.

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