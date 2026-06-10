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Anmat prohíbe la venta de maquillajes y labiales infantiles: la lista de productos afectados

La autoridad sanitaria nacional alertó sobre graves riesgos para la salud tras detectar cosméticos sin registro y medicamentos de origen desconocido en el mercado.
Información General10 de junio de 2026


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La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización y distribución en todo el país de una serie de cosméticos infantiles y suministros médicos.

Las medidas fueron oficializadas mediante las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas en el Boletín Oficial, tras operativos de fiscalización realizados en comercios de la Ciudad de Buenos Aires.

Según el organismo, se detectó la venta de productos que no cuentan con la debida inscripción sanitaria, lo que impide garantizar su seguridad para el uso en menores de edad.

Maquillajes infantiles sin registro sanitario

La prohibición alcanza a una extensa lista de artículos que incluyen labiales, rubores, iluminadores y sets de maquillaje con diseños atractivos para niños, como personajes de Hello Kitty o unicornios.

Tras consultar la base de datos oficial, la Anmat confirmó que los datos de los rótulos no corresponden a productos autorizados para su venta legal en la República Argentina.

Al tratarse de productos ilegítimos, el organismo advirtió que no es posible asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para el contacto con la piel.

Lista de marcas de cosméticos prohibidos

El organismo dispuso el retiro inmediato del mercado de los productos pertenecientes a las siguientes marcas comerciales detectadas en infracción:

  • Mocmallure
  • Youme
  • Romantic Queen
  • Gagk
  • Pola Ayir
  • Mini Tango Beauty
  • Million Pauline
  • MBMP
  • Rimocco
  • Meike Glamour
  • Dragon Ranee

Estas marcas deberán cesar su comercialización y distribución hasta tanto logren regularizar su situación ante la autoridad sanitaria nacional.

Riesgos por ingredientes desconocidos

La Anmat enfatizó que estos artículos no ingresaron al país a través de importadores habilitados, lo que corta la cadena de trazabilidad necesaria para el control sanitario.

"No es posible garantizar que hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente", detalló el organismo en los fundamentos de la medida publicada este martes.

Entre las presentaciones detectadas se encuentran labiales con forma de "cupcake", gloss con accesorios y diversos cosméticos con formas de animales o juguetes para captar la atención infantil.

Alerta por morfina falsificada

En una medida de extrema gravedad, la Anmat también prohibió el uso y la venta del medicamento "Oramorph 2 MG/ML Solución oral", tras confirmar que se trata de una unidad falsificada.

La investigación se inició luego de que una paciente denunciara la falta de efecto terapéutico tras consumir el fármaco, lo que motivó el análisis de la unidad por parte de especialistas.

El laboratorio titular de la marca informó que el producto detectado presenta diferencias en su envase y corresponde a una presentación que no se comercializa oficialmente en el país.

Investigación penal y suministros médicos

Debido a que se desconoce el origen y la composición real de esta morfina, la Anmat ordenó avanzar con la correspondiente denuncia penal para identificar a los responsables de la maniobra.

Asimismo, a través de la Disposición 3492/2026, se prohibieron otros insumos médicos por irregularidades en su fabricación o falta de registro oficial para su comercialización.

Los productos afectados son: el pesario tipo dumont de silicona hipoalergénica, el corrector nocturno para hallux articulado y el inmovilizador de muñeca, ambos del "Grupo Ortopedia Modelo".

La prohibición de uso, distribución y venta de todos estos elementos rige para todo el territorio nacional de manera inmediata con el fin de proteger la salud pública.

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