Anmat prohíbe la venta de maquillajes y labiales infantiles: la lista de productos afectados

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este martes la comercialización y distribución en todo el país de una serie de cosméticos infantiles y suministros médicos.

Las medidas fueron oficializadas mediante las disposiciones 3435/2026 y 3524/2026, publicadas en el Boletín Oficial, tras operativos de fiscalización realizados en comercios de la Ciudad de Buenos Aires. Según el organismo, se detectó la venta de productos que no cuentan con la debida inscripción sanitaria, lo que impide garantizar su seguridad para el uso en menores de edad. Maquillajes infantiles sin registro sanitario

La prohibición alcanza a una extensa lista de artículos que incluyen labiales, rubores, iluminadores y sets de maquillaje con diseños atractivos para niños, como personajes de Hello Kitty o unicornios. Tras consultar la base de datos oficial, la Anmat confirmó que los datos de los rótulos no corresponden a productos autorizados para su venta legal en la República Argentina.

Al tratarse de productos ilegítimos, el organismo advirtió que no es posible asegurar que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para el contacto con la piel.