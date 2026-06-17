Una mujer fue aprisionada por una camioneta: Su ex pareja quedó detenido

Un hombre de 52 años deberá afrontar los cargos judiciales que se le atribuyen, después que Comisaría Cerrito haya instruido actuaciones y dado intervención a la justicia por un hecho de gravedad.

Pasadas las 09:30 del martes, una dotación que se encontraba de guardia acudió hasta el Hospital José María Miranda de esa localidad, a raíz del reporte de ingreso de una mujer lesionada, en posible contexto de violencia de género.

Ante un primer abordaje, efectivos conocieron por dichos de la víctima -una mujer de 49 años-, que momentos antes se había dirigido al domicilio de su ex pareja, ubicado en calle Córdoba, a retirar unas pertenencias que le habían quedado. Sobre el vínculo, se conoció que el hombre presenta medidas de prohibición de acercamiento hacia la mujer, impuestas por la Fiscalía.

Tras una discusión, el hombre intentó retirarse de la casa, sacando su camioneta del interior del garaje, colisionando a la mujer. Quedó apretada contra el portón del garaje, apuntaron a Estación Plus Crespo.

A raíz del golpe y el aprisionamiento, resultó lesionada en la zona abdominal de su cuerpo, por lo que debió requerir la intervención de la ambulancia, que la trasladó al hospital. Se constató que no tenía lesiones óseas, quedando igualmente internada en observación.

Inmediatamente personal policial comunicó lo sucedido a la Unidad Fiscal de Violencia de Género y Abuso Sexual de Paraná, que dispuso una serie de medidas, entre las cuales se solicitó la detención del hombre.

Comisaría Cerrito concretó la aprehensión en horas de la tarde-noche, y efectuó el traslado a Alcaidía de Tribunales.