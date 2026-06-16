La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso este martes la prohibición de un producto de limpieza comercializado como "Vini Vinagre Concentrado. 10% de acidez. Múltiples usos" y, en paralelo, restringió la distribución de productos médicos comercializados por una empresa bonaerense tras detectar incumplimientos a la normativa sanitaria vigente.
La ANMAT prohibió un producto de limpieza y bloqueó la distribución de insumos médicos: los motivos
Información General16 de junio de 2026
El organismo ordenó retirar del mercado un vinagre concentrado que se comercializaba con datos de registro falsos y dispuso restricciones sobre productos distribuidos por una empresa de insumos hospitalarios que operaba sin la habilitación sanitaria requerida.
Las medidas fueron oficializadas a través de las resoluciones 3665/2026 y 3664/2026 publicadas en el Boletín Oficial. Según informó el organismo, las decisiones buscan proteger la salud pública y evitar la circulación de productos cuya seguridad, trazabilidad y condiciones de elaboración no pueden ser garantizadas.
En el caso del vinagre concentrado, la investigación comenzó a partir de tareas de fiscalización realizadas por áreas técnicas de la ANMAT, que detectaron la comercialización de un producto domisanitario sin la correspondiente autorización sanitaria.
Durante las verificaciones, los inspectores comprobaron que los números de registro exhibidos en el etiquetado no correspondían al producto promocionado. Además, las referencias utilizadas en el envase estaban asociadas a otro artículo elaborado por una empresa distinta, lo que llevó al organismo a concluir que existía un uso indebido de datos registrales.
La pesquisa también incluyó consultas a empresas vinculadas con la marca. Una de las firmas involucradas aclaró que no reconocía el producto cuestionado ni los canales digitales donde era promocionado. Posteriormente, el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) confirmó que los registros consignados en la etiqueta pertenecían a un vinagre de alcohol elaborado por otra compañía, descartando cualquier vinculación con el artículo comercializado.
Ante esta situación, la autoridad sanitaria prohibió el uso, la elaboración, la distribución, la comercialización y la publicidad del producto en todo el territorio nacional, incluyendo plataformas de venta online.
Desde la ANMAT remarcaron que la medida se fundamenta en la imposibilidad de verificar las condiciones de fabricación, la composición real y la seguridad del producto, debido a la ausencia de registros válidos y de documentación que permita garantizar su trazabilidad.
Restricción a una distribuidora de insumos médicos
En una resolución separada, la autoridad sanitaria también dispuso la prohibición de comercializar productos médicos con destino a tránsito interjurisdiccional por parte de IGMA Insumos Hospitalarios S.R.L., una empresa radicada en la provincia de Buenos Aires.
La decisión fue adoptada luego de una investigación impulsada por el Instituto Nacional de Productos Médicos, que detectó que la firma realizaba operaciones de distribución entre distintas provincias sin contar con la habilitación obligatoria exigida por la normativa nacional.
Las irregularidades surgieron durante una inspección realizada en un establecimiento de San Juan. Allí se encontraron productos médicos cuya identificación había sido alterada mediante etiquetas superpuestas y documentación comercial emitida por la empresa investigada.
Tras analizar la información, los inspectores verificaron que la distribuidora no figuraba con autorización vigente para realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos, requisito indispensable para operar legalmente en ese segmento.
Para la ANMAT, esta situación representa un riesgo para la cadena de comercialización y para los usuarios finales de los insumos, ya que impide garantizar el origen, la conservación y el recorrido de los productos médicos involucrados.
Como consecuencia, el organismo ordenó la prohibición de uso, distribución y comercialización de los productos alcanzados por la medida hasta que la empresa regularice su situación administrativa y obtenga la habilitación correspondiente. Además, inició un sumario sanitario para determinar eventuales responsabilidades por presuntas infracciones a la legislación vigente.
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