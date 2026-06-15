Comenzó la Cátedra Libre Héctor Motta en la UAP con foco en el desarrollo sostenible y el emprendedorismo

El 10 de junio, en la Universidad Adventista del Plata, dio inicio la Cátedra libre Héctor Motta, una diplomatura que abordará problemáticas reales de Libertador San Martín.

En el marco del Salón de los Pioneros, un gran número de inscritos a esta propuesta innovadora comenzaron su derrotero académico en el plano de una diplomatura que tiene como eje central el emprendedorismo vinculado a la economía circular y la sustentabilidad, con una inmersión concreta en las problemáticas del entorno.

En este primer encuentro presencial, la clase magistral abordó el tópico “Liderazgo con sentido y desarrollo del territorio. Liderazgo, Innovación y Economía circular”, expuesta por el Mag. Héctor Motta, empresario y presidente de la Asociación para la Formación, Investigación y Desarrollo del Emprendimiento de Entre Ríos (AFIDEER).

Durante la apertura de este espacio, el Mag. Arturo Finis, vicerrector de Relaciones Institucionales de la UAP presentó a las autoridades presentes, entre los que mencionamos: Don Darío Heinze y Dra. Claudia Erbes, intendente y viceintendente de Libertador San Martín (LSM); Dr. Haroldo Steger, director general del Sanatorio Adventista del Plata; y representantes de Centro Adventista de Vida Sana y Alimentos Ceapé. Además, estuvo presente el Dr. Luciano Filipuzzi, rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER); Mag. Evelyn Molina, coordinadora de AFIDEER junto a representantes de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Paraná, Universidad Católica Argentina “Facultad Teresa de Ávila” Sede Paraná, Bolsa de Comercio de Entre Ríos y Polo Tecnológico del Paraná. Cada una de estas autoridades fueron recibidas por el Mag. Horacio Rizzo, rector de la UAP quien estuvo acompañado por el Mag. Carlos Marí, vicerrector Académico de la institución.

Seguidamente, las palabras alusivas estuvieron a cargo del Mag. Horacio Rizzo, quien tuvo un discurso de bienvenida y agradeció al Mag. Héctor Motta por el apoyo que brindó a esta Cátedra Abierta. De igual manera hizo lo propio con cada uno de los presentes y miembros fundadores de AFIDEER, dando pie, a través de una plegaria a la intervención del reconocido periodista, Luis Jacobi. El autor del libro biográfico del empresario crespense realizó una caracterización del perfil del emprendedor, innovador, mentor y padre de familia, don Héctor Motta. Luego, el Dr. Filipuzzi, propuso los argumentos, desde lo académico y la trayectoria empresarial, por lo cual, la UADER entregó al Mag. Motta, el Doctorado Honoris Causa.

Un liderazgo resiliente y operativo

Ya inmersos en la Clase magistral el expositor profundizó en la noción y el alcance que tiene el liderazgo en el marco del perfil emprendedor, innovador y suscripto al concepto de Economía circular. Apelando a los presentes a circunscribir esta sinergia en el escenario actual, desafiando a cada participante a proponerse un esquema de liderazgo resiliente, operativo, el Mag. Motta motivó a los involucrados a colocarse bajo una matriz que se transforme en una plataforma generadora de líderes de equipos.

Consultado por UAP Noticias, el Mag. Héctor Motta sintetizó de esta forma su presentación durante la Clase magistral: «Todo emprendimiento debe tener un líder. Reconociendo que nuestro principal guía es Dios, debemos tomar esta referencia, conducirnos con propósito y con un conocimiento acabado sobre a dónde se debe ir. Un líder puede construir o destruir, con la convicción de fe que abrazamos debemos conducirnos en un plano pacífico, asumiendo el liderazgo desde un punto de vista estratégico que conduzca el plan, al equipo hacia el objetivo fijado teniendo el claro que no solo se persigue la satisfacción personal, sino también, buscando el bien común».

Luego, los inscritos en esta diplomatura participaron en la clase taller, coordinada por la Ing. Nancy Hoffman, en el edificio de Aulas nuevas, para continuar una dinámica que se organiza a partir de una modalidad de aula invertida. Los participantes acceden previamente a materiales de lectura y contenidos virtuales, para luego asistir a los encuentros presenciales donde se desarrollan actividades prácticas, talleres, debates y clases magistrales. Y, culminando el plan, se desarrolla un quinto módulo completamente asincrónico destinado al Trabajo Integrador Final.

Fomentando el desarrollo de proyectos aplicados al contexto local

Entre los ejes formativos del programa se destacan competencias vinculadas a la escucha activa, liderazgo, comunicación estratégica y trabajo colaborativo, junto con herramientas técnicas relacionadas con Inteligencia Artificial, modelado de proyectos y detección de oportunidades emprendedoras.

Según detalla la propuesta metodológica de la cátedra, el programa busca generar “soluciones de economía circular escalables” y fomentar el desarrollo de proyectos aplicados al contexto local.

En este sentido, los estudiantes trabajarán sobre un Banco de Problemas Reales de Libertador San Martín, seleccionando desafíos específicos para desarrollar propuestas concretas de solución. Así, la propuesta busca trascender el ámbito estrictamente académico y convertirse en una herramienta de transformación social.