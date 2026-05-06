Camionero crespense recuperó su libertad tras siniestro en Ruta 12

Todo comenzó con un siniestro en Ruta 12, a la altura de Gualeguay, este 1 de mayo; con un saldo fatal. Por el hecho, en esa jornada se registró la detención del sobreviviente involucrado: un camionero crespense.

Ahora, el Juzgado de Garantías ordenó la liberación del acusado, mientras la causa continúe reuniendo elementos probatorios, que permitan orientar si la víctima murió en forma accidental (postura de la Defensa) o intencional (postura de la Fiscalía), y en cada caso, el grado de responsabilidad penal del hombre oriundo de esta ciudad.

Pudo conocer Estación Plus Crespo que la justicia dispuso una constatación de su residencia en Crespo y las condiciones del domicilio. Entre las medidas impuestas, también se encuentra la plena disposición que deberá tener para con el proceso, debiendo presentarse cada vez que sea requerido, conforme las instancias.

La situación ambulatoria podría confirmarse o revertirse, habida cuenta que la fiscal Mariangeles Schell confirmó que apelará la medida.

La Investigación Penal Preparatoria gira en torno a lo ocurrido en la madrugada del último viernes feriado, cuando el crespense de 53 años, se encontraba con su camión en Ruta 12; -y tras una maniobra que es objeto de reconstrucción y pericias-, se produce la colisión a una mujer trans, de 47 años, quien se encontraba trabajando en la zona y quien murió en el acto.

El camionero en primera instancia continúa la marcha y es detenido por personal policial en inmediaciones a Lazo, un poblado a unos 30 kilómetros del trágico hecho.