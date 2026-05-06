Preocupación de vecinos por la aparición de una víbora en una plaza

Residentes de Barrio San Lorenzo describieron sorpresa y una posterior sensación de preocupación, ante la aparición de una serpiente, en horas del mediodía de este miércoles.

Según el testimonio al que accedió Estación Plus Crespo, la víbora fue visualizada en momentos en que abandonaba Plaza San Lorenzo, hasta que llegó al cordón-cuneta del amanzanamiento, y adoptó su habitual postura de reposo, camuflada con las hojas que se habían generado por esas horas ventosas.

Tratándose de personas mayores y ante el desconocimiento de la especie, y su grado de peligrosidad, decidieron darle muerte al animal.

Manifestaron que el hallazgo los mantiene inquietos y atentos, considerando propicia la recomendación de especial cuidado de niños y mascotas de la zona.