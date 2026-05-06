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Cayó una pareja que usando inhibidores, abría autos para sustraer

Estaban radicados en Villaguay, aunque operaban en varias localidades. Se presume que la investigación  impulsada por La Paz, permitirá esclarecer ilícitos ocurridos en diferentes ciudades de la región. 
Policiales/Judiciales06 de mayo de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Hurtos cometidos bajo una misma modalidad, activaron la labor de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz, que a la luz de los resultados, los secuestros y las aprehensiones serían de valor judicial para resolver varios casos en otras localidades también. 

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "a partir del análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad y tareas investigativas -realizadas con la colaboración de las Divisiones Investigaciones de Villaguay, Rosario del Tala y Colón-, se logró identificar a una pareja, presuntamente involucrada en los hechos. El ardid consistía en la apertura de vehículos estacionados en la vía pública, mediante el uso de inhibidores, para luego sustraer elementos del interior. Lo propio ocurrió en reiteradas ocasiones".

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Este miércoles, en las primeras horas de la tarde, se realizaron allanamientos, requisas, detenciones y secuestros en distintos domicilios de la ciudad de Villaguay, con los siguientes resultados:

  • En una vivienda de calle Gualeguaychú, fue detenida una mujer de 34 años, y al secuestro de un teléfono celular.
  • En otro domicilio de la misma arteria, se secuestraron 10 prendas de vestir de mujer y 3 carteras de cuero con etiqueta.
  • En un inmueble ubicado en inmediaciones de calles Troncoso y Los Aromos, se aprehendió a un ciudadano de 37 años, procediéndose además al secuestro de dinero en efectivo. Asimismo, se constató la vestimenta presuntamente utilizada al momento de cometer los hechos -buzo, mochila, zapatillas y pantalón-; y se incautó un destornillador de punta doblada, elemento que podría haber sido utilizado para la comisión de los ilícitos.

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