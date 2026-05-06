Cayó una pareja que usando inhibidores, abría autos para sustraer

Hurtos cometidos bajo una misma modalidad, activaron la labor de la División Investigaciones de la Jefatura Departamental La Paz, que a la luz de los resultados, los secuestros y las aprehensiones serían de valor judicial para resolver varios casos en otras localidades también.

Se hizo saber a Estación Plus Crespo que "a partir del análisis de registros fílmicos de cámaras de seguridad y tareas investigativas -realizadas con la colaboración de las Divisiones Investigaciones de Villaguay, Rosario del Tala y Colón-, se logró identificar a una pareja, presuntamente involucrada en los hechos. El ardid consistía en la apertura de vehículos estacionados en la vía pública, mediante el uso de inhibidores, para luego sustraer elementos del interior. Lo propio ocurrió en reiteradas ocasiones".

Este miércoles, en las primeras horas de la tarde, se realizaron allanamientos, requisas, detenciones y secuestros en distintos domicilios de la ciudad de Villaguay, con los siguientes resultados: