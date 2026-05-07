Obrero sufrió amputación de una pierna tras brutal choque cuando trabajaba en Ruta 14

Un operario de Autovía Mercosur fue atropellado este miércoles en la Ruta 14 por una camioneta, cuando realizaba tareas como banderillero. El trabajador fue derivado de urgencia al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde consecuencia de las graves heridas sufridas tuvo que ser amputado en una de sus piernas.

El siniestro ocurrió cerca de las 15.30 sobre el kilómetro 23 de la ruta nacional con dos vehículos involucrados. Según reportaron desde Comisaría 7°, el conductor de una camioneta Toyota Hilux, oriundo de Bragado, provincia de Buenos Aires, atropelló a un banderillero de la concesionaria, que señalizaba el trabajo de operarios que se encontraban realizando tareas de repintado de la trama vial, contando con la señalización preventiva, mediante conos de seguridad.

La víctima del accidente es un trabajador de 33 años, domiciliado en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, que cumplía tareas junto a un compañero de 41 y de la misma localidad bonaerense, confirmó r2820.com.

Según la información, el conductor de Bragado habría perdido el control del rodado impactando de lleno contra el banderillero y luego contra la camioneta de la empresa que terminó en el cantero central contra un árbol, por la magnitud del choque.

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