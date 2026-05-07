Shakira presentó el adelanto de la canción del Mundial desde el Maracaná -VIDEO

Shakira confirmó que volverá a estar ligada a la historia de los Mundiales al convertirse en la intérprete de la canción oficial de la Copa del Mundo 2026, una noticia que anunció desde el estadio Maracaná y que marca su regreso estelar al evento deportivo más importante del planeta.

La superestrella colombiana, que ya dejó una huella imborrable con "Waka Waka" en Sudáfrica 2010 y "La La La" en Brasil 2014, sumará ahora una nueva página a su legado futbolero con el tema "Dai Dai", una producción desarrollada junto a FIFA.

El anuncio llega en un momento extraordinario para la artista, quien viene de romper récords con su gira internacional y consolidarse como una de las figuras latinas más influyentes del mundo.

Con esta nueva participación, la cantautora se consolida como la artista más emblemática en la historia musical de los Mundiales, gracias a la fusión del fútbol, espectáculo y cultura global en una cita que promete volver a marcar generaciones.

Cuándo se estrena la canción completa de Shakira

Shakira anunció en sus redes: "Aquí está ‘Dai Dai’, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026. Llega el 14 de mayo".

La colombiana publicó la apertura del video con un guiño a las oportunidades anteriores en las que participó en las canciones mundialistas presentando las pelotas de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014.