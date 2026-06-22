El Gobierno trasladó el Día del Trabajador Estatal al 26 de junio tras un pedido de UPCN

El Gobierno de Entre Ríos dispuso trasladar al viernes 26 de junio el feriado correspondiente al Día del Trabajador Estatal, que este año cae sábado. La medida quedó oficializada mediante el Decreto Nº 1793, firmado por el gobernador Rogelio Frigerio y el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.

La decisión se conoció pocos días después de que la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos solicitara formalmente al Ejecutivo provincial que el feriado fuera adelantado al viernes con el objetivo de que los trabajadores estatales pudieran efectivamente gozar del beneficio.

En los fundamentos del decreto, el Ejecutivo señala que el adelantamiento constituye un "justo reconocimiento a la labor de todos los empleados de la Administración Pública Provincial" y dispone que el feriado se traslade excepcionalmente al 26 de junio.

La norma alcanza a todo el personal de la Administración Pública Provincial. No obstante, establece que quienes deban cumplir funciones por integrar servicios esenciales deberán realizar las guardias correspondientes y tendrán derecho a un franco compensatorio.

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