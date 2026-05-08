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Básquetbol: Unión pisó fuerte en casa

Por el noveno capítulo de la APB, el elenco “Cervecero” derrotó a Talleres por 79-64 y se acomoda entre los clasificados a los play off. 
Deportes08 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Union basquet primera 2026_5

Anoche, en el mini estadio del Club Atlético Unión de Crespo, el plantel mayor masculino de básquet recibió a Talleres por la novena fecha del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense. El elenco local se quedó con el triunfo por 79-64 y quedó quinto en la tabla de posiciones. 

En el primer cuarto, los dirigidos por Juan Gastaldo comenzaron a sacar diferencias que se fueron aumentando con el correr de los minutos para culminar arriba en el marcador 32-10. En el segundo, los locales siguieron aumentando la diferencia para irse al descanso largo ganando 51-20.

Los otros dos segmentos fueron ganados por los visitantes, pero solo lograron estar a 15 puntos sobre el final del encuentro. En el tercero achicaron la diferencia a 9 puntos al ganar 11-20, mientras que el cuarto segmento se lo quedaron por 17-24 siendo el resultado final 79-64. 

Formaciones

Unión (79): Manuel Robles (7), Rodrigo Gieco (16), Waszczuk Nicolás (7), Joaquín Folmer (12), Juan Saluzzio, Luca González (5), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer, Alan Hainze (10), Ian Habringer, Alan Cardozo (16), Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo. 

Talleres (64): Matías Rivera (5), Fausto Montenegro (5), Pablo Bandeo (9), Santiago Rivero (14), Lisandro Ruiz Moreno, Valentino Sabatini, Pablo Fernández (12), Tobías Motura (11), Matías Stival (8), Santiago Aguirre, Pietro Oprandi y Juan Dreiszigacker. DT: Nadia Carrero. 

Otros resultados

Quique 80-71 Estudiantes
Rowing 61-65 Ciclista
Patronato 63-78 Olimpia
San Martín 43-79 Paracao
Recreativo 81-65 Echagüe
Libre: Sionista

Posiciones

Ciclista 16
Olimpia 14
Talleres 14
Estudiantes 13
Unión 12
Quique 11
Patronato 11
Paracao 10
Sionista 10
Echagüe 10
Recreativo 9
San Martín 9
Rowing 8

Próxima fecha (10°)

Olimpia - Unión
Echagüe - Sionista
Estudiantes - Talleres
Rowing - Patronato
Quique - Recreativo
San Martín - Ciclista

Libre: Paracao

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