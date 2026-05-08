Básquetbol: Unión pisó fuerte en casa

Anoche, en el mini estadio del Club Atlético Unión de Crespo, el plantel mayor masculino de básquet recibió a Talleres por la novena fecha del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense. El elenco local se quedó con el triunfo por 79-64 y quedó quinto en la tabla de posiciones.

En el primer cuarto, los dirigidos por Juan Gastaldo comenzaron a sacar diferencias que se fueron aumentando con el correr de los minutos para culminar arriba en el marcador 32-10. En el segundo, los locales siguieron aumentando la diferencia para irse al descanso largo ganando 51-20.

Los otros dos segmentos fueron ganados por los visitantes, pero solo lograron estar a 15 puntos sobre el final del encuentro. En el tercero achicaron la diferencia a 9 puntos al ganar 11-20, mientras que el cuarto segmento se lo quedaron por 17-24 siendo el resultado final 79-64.

Formaciones

Unión (79): Manuel Robles (7), Rodrigo Gieco (16), Waszczuk Nicolás (7), Joaquín Folmer (12), Juan Saluzzio, Luca González (5), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer, Alan Hainze (10), Ian Habringer, Alan Cardozo (16), Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo.

Talleres (64): Matías Rivera (5), Fausto Montenegro (5), Pablo Bandeo (9), Santiago Rivero (14), Lisandro Ruiz Moreno, Valentino Sabatini, Pablo Fernández (12), Tobías Motura (11), Matías Stival (8), Santiago Aguirre, Pietro Oprandi y Juan Dreiszigacker. DT: Nadia Carrero.

Otros resultados

Quique 80-71 Estudiantes

Rowing 61-65 Ciclista

Patronato 63-78 Olimpia

San Martín 43-79 Paracao

Recreativo 81-65 Echagüe

Libre: Sionista

Posiciones

Ciclista 16

Olimpia 14

Talleres 14

Estudiantes 13

Unión 12

Quique 11

Patronato 11

Paracao 10

Sionista 10

Echagüe 10

Recreativo 9

San Martín 9

Rowing 8

Próxima fecha (10°)

Olimpia - Unión

Echagüe - Sionista

Estudiantes - Talleres

Rowing - Patronato

Quique - Recreativo

San Martín - Ciclista

Libre: Paracao