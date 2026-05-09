Hantavirus en un crucero: los pasajeros argentinos serán trasladados a Países Bajos
Los pasajeros argentinos que permanecen a bordo del crucero MV Hondius serán trasladados a Países Bajos para cumplir aislamiento preventivo tras el brote de Hantavirus que ya dejó tres muertos y al menos seis casos confirmados o sospechosos durante la travesía.
El operativo sanitario se realizará este domingo, cuando la embarcación llegue al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, Islas Canarias. Las autoridades españolas definieron un protocolo especial para evitar contactos con la población local y coordinaron el desembarco junto con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Según informó la periodista española Clara Murillo en TN, los pasajeros serán evacuados en lanchas y organizados en grupos según su nacionalidad.
En ese esquema, los argentinos viajarán junto a pasajeros neerlandeses e islandeses hacia Países Bajos, donde deberán completar una cuarentena bajo supervisión médica.
En tanto, las autoridades resolvieron que los pasajeros españoles serán derivados a Madrid para realizar el aislamiento bajo supervisión médica. La llegada del barco generó inquietud entre trabajadores portuarios y habitantes de Tenerife, quienes denuncian falta de información sobre los protocolos y las medidas de seguridad frente al brote de hantavirus.
Argentina enviará pruebas y asistencia técnica a países afectados por el brote de hantavirus
El Gobierno argentino anunció que pondrá a disposición insumos de diagnóstico y asistencia técnica para los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia el pasado 1 de abril. La medida busca colaborar con la investigación epidemiológica internacional y reforzar la detección temprana de nuevos casos vinculados a la embarcación.
Según informó el Ministerio de Salud, Argentina enviará pruebas para detectar ARN del virus Andes —la cepa identificada en los casos del crucero y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos— además de placas ELISA y protocolos de diagnóstico y tratamiento, consignó Minuto Uno.
Las autoridades también señalaron que avanzan en la reconstrucción epidemiológica de los primeros contagios, aunque reiteraron que hasta ahora no se detectaron casos asociados al brote dentro del país. En paralelo, especialistas del Instituto Malbrán realizarán estudios sobre roedores silvestres en Tierra del Fuego para reforzar la vigilancia sanitaria en la región.