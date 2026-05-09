Hantavirus en un crucero: los pasajeros argentinos serán trasladados a Países Bajos

Argentina enviará pruebas y asistencia técnica a países afectados por el brote de hantavirus

El Gobierno argentino anunció que pondrá a disposición insumos de diagnóstico y asistencia técnica para los países involucrados en el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió desde Ushuaia el pasado 1 de abril. La medida busca colaborar con la investigación epidemiológica internacional y reforzar la detección temprana de nuevos casos vinculados a la embarcación.

Según informó el Ministerio de Salud, Argentina enviará pruebas para detectar ARN del virus Andes —la cepa identificada en los casos del crucero y conocida por su capacidad de transmisión entre humanos— además de placas ELISA y protocolos de diagnóstico y tratamiento, consignó Minuto Uno.

Las autoridades también señalaron que avanzan en la reconstrucción epidemiológica de los primeros contagios, aunque reiteraron que hasta ahora no se detectaron casos asociados al brote dentro del país. En paralelo, especialistas del Instituto Malbrán realizarán estudios sobre roedores silvestres en Tierra del Fuego para reforzar la vigilancia sanitaria en la región.