Imponen prohibiciones al Jefe de Policía de Entre Ríos en una investigación por Peculado

Tras la fuerte denuncia formulada por un grupo de suboficiales, que acusan presunta malversación de fondos, vinculados a un sistema de servicios adicionales que habrían realizado bajo la órbita de la División 911; es que el viernes último, el Juez de Garantías Nº 4 de Paraná, Dr. Julián Vergara, dictaminó una fuerte medida preventiva, que "blinda" las posibilidades de consecuencias internas que podrían tener los policías que formularon la presentación, bajo el patrocinio letrado del Dr. Rubén Pagliotto. Si bien el profesional había peticionado cautelares en este sentido, sienta un antecedente contundente lo ordenado sobre la máxima autoridad de seguridad provincial.

Estación Plus Crespo pudo conocer que el magistrado hizo lugar a las restricciones pedidas por el Ministerio Público Fiscal, imponiendo a Claudio González, Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, las siguientes medidas:

"Prohibición de ordenar, promover, o ejecutar cualquier acto administrativo que implique una alteración en las condiciones de revista, traslados de destino, cambios de turno, pérdida de adicionales o cualquier medida disciplinaria que no cuente con sustento técnico y legal previo sobre los denunciantes".

de que implique una que no cuente con sustento técnico y legal previo sobre los denunciantes". "Prohibición de realzar actos de hostigamiento, vigilancia o intromisión por parte de la autoridad policial en el ámbito laboral y/o personal de los denunciantes y sus familias".

Tales imposiciones fueron establecidas por el plazo de 90 días, contados desde el 8 de mayo, en que se celebró la audiencia, y reforzando el carácter de estricto cumplimiento al que se aspira desde la justicia, se fijó: "Bajo apercibimiento de que ante su incumplimiento se ordenará su inmediata detención, lo que podría configurar el delito de Desobediencia Judicial (art. 239 C.P.)", reza el acto resolutorio.

No obstante, las restricciones podrían revisarse conforme se estime corresponder, atento que la intención es avanzar con la Investigación Penal Preparatoria, sin interferencias jerárquicas que conlleven consecuencias para quienes revelaron presuntas irregularidades en la División 911 y que ahora analiza la justicia entrerriana.