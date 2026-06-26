Municipio demolió propiedades "guaridas" o vinculadas a presuntas actividades ilícitas -VIDEO

En las últimas horas, la Municipalidad de Crespo derrumbó la unidad habitacional en la que residía como "inquilino rebelde", el hombre detenido en la noche del miércoles, por Amenazas Calificadas por el uso de arma y Resistencia a la autoridad. Semanas antes, en el mismo barrio, se demolió una propiedad que era usada sin autorización por ciudadanos detenidos en forma reincidente, por diversas sustracciones.

Ambas edificaciones derribadas en Barrio del Rosario, responden a una decisión municipal, bajo el espíritu de "mejorar la convivencia pacífica y segura en la zona", apuntaron las autoridades. En declaraciones a Estación Plus Crespo, el intendente Marcelo Cerutti, expresó: "A raíz de los hechos que suceden, trabajamos en conjunto concretamente sobre la seguridad. Tenemos que intervenir todos los actores, desde un vecino que tiene la posibilidad de denunciar, la justicia que habilita a la policía para actuar y allanar, y nosotros desde las áreas municipales que nos corresponden; todo en apoyo para que la ciudadanía se mantenga conviviendo tranquila. La seguridad es algo que nos interesa, nos ocupa a todos, y nos encuentra trabajando articuladamente. En el verano tuvimos situaciones a las que se les hizo un seguimiento con la policía, se convocó a los fiscales, hubo una charla pública".

"Se acordaron algunas acciones, para que esto no prospere, no pase a mayores, porque la situación que se estaba viviendo podía ser bastante peligrosa, por así decirlo, y por suerte, hubo un trabajo rápido de la Policía y se pudo contener todo, se resolvió", dijo el mandatario local, y agregó: "Esto se hizo en acuerdo con el propietario, una situación que era compleja para él y para el barrio".

Vanesa Pusineri, secretaria de Gobierno, se explayó: "Gracias al rápido accionar de la Policía y la coordinación con nuestra Guardia Urbana y también con la gente de Obras Públicas, se demolió una habitación en este sector que hubo problemas también meses atrás. Es en calle Stronatti, donde a partir del diálogo con los vecinos y la gente del Área Social, conocimos que el propietario arranca alquilando este espacio a una persona que no es de la ciudad, se van generando situaciones complejas y no sabían cómo resolverlo. Se acordó con el propietario demoler esta habitación, lo que ocurrió inmediatamente después del allanamiento, porque además esta construcción no estaba autorizada, era una ampliación que ocupaba espacio de la calle".

En las horas previas, hubo guardia permanente "porque había que evitar cualquier inconveniente ahí", aclaró la funcionaria y remarcó: "Desde el Área Social se contactaron con un familiar, que viajó hasta esta ciudad y en el lugar, se llevó las pertenencias, bajo firmas de actas".

En ese Barrio también se ejecutan intervenciones complementarias: "Con el Programa Mi Barrio en Obra, se colocan luces, se arreglan las calles, se hicieron acuerdos sobre la cuestión de residuos, y la idea es hacer veredas comunitarias, darle un perfil de paseo para más seguridad".

Por su parte, Luciano Ríos -responsable de Guardia Urbana Municipal- sostuvo que "sobre estas habitaciones o piezas, monoambiente, que se demolió en calle Stronatti, el municipio tiene la potestad de intervenir, porque está completamente en la vía pública, no se intervino en un terreno privado".

Otra demolición se había llevado a cabo previamente. "También fue coordinada con la Guardia Urbana y Obras, en calle Mitre. La situación refería a una señora que no es de la ciudad, tenía una casa muy precaria, deshabitada, y pidió colaboración para evitar que distintas personas se continuaran metiendo, pernoctando, ya que muchas veces se vieron involucrados en intervenciones policiales. La intención es justamente que estas situaciones no sigan ocurriendo", manifestó Pusineri.

Las autoridades del orden público, Bertoli y Ríos, insistieron en la importancia de radicar las denuncias correspondientes, para poder accionar y mejorar la convivencia crespense.