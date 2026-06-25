Por una publicación en redes sociales, un hombre atacó armado: Detención y allanamiento

Entre la noche del miércoles y la tarde de este jueves, Mario Bertoli (Jefe de Comisaría) y Gonzalo Salva (Segundo Jefe de Comisaría), encabezaron junto al personal una investigación, que derivó en acciones dispuestas por la Fiscalía, en procura de quitar de la circulación pública un arma de fuego, y reunir elementos probatorios que esclarezcan la situación.

Todo comenzó en las primeras horas de la noche del miércoles. Sobre esa primera intervención, se especificó a Estación Plus Crespo: "Una mujer de 49 años, solicitó con premura la presencia de uniformados en un domicilio de Barrio del Rosario. Refirió que tanto ella, como otro de los moradores, habían sido recientemente amedrentados con un arma de fuego, por un hombre que horas antes la había amenazado personalmente y por lo cual se había resguardado junto a esas personas de su confianza, hasta donde igualmente llegó el agresor".

La señora identificó al denunciado, tratándose de un hombre de 41 años. "Se pudo conocer que el conflicto radica en una situación particular, vinculada a publicaciones de acusaciones y agravio en redes sociales, siendo los protagonistas conocidos entre sí", apuntaron desde la dependencia y se agregó: "Inmediatamente una comisión se abocó a la búsqueda del ciudadano apuntado, en procura de evitar el uso de arma en poder de un civil y disminuir el potencial peligro que conlleva".

Al arribar al domicilio del acusado, efectivos llamaron a su puerta para mantener una entrevista sobre la situación planteada, obteniendo como toda respuesta una actitud agresiva e intempestiva para con el personal. El hombre arremetió sin mediar palabra. Asimismo, durante el forcejeo para que se calme y deponga su actitud, se le cayó una cuchilla mediana, con vaina, la cual fue secuestrada, una vez reducido.

Por disposición de la Fiscal de Investigación y Litigación en turno, Dra. Clarisa Aiello, el aprehendido fue alojado en Alcaidía de Tribunales, por el supuesto delito de Resistencia a la Autoridad. Previo a ello, recibió curaciones en el Hospital San Martín de Paraná, por dolencias que manifestó padecer, con diagnósticos de vieja data.

En horas de la siesta de este jueves, personal de Comisaría Crespo llevó adelante diligencias vinculadas a la investigación desarrollada en las últimas horas, "tratándose de un allanamiento, requisa domiciliaria, personal y vehicular, en el inmueble del detenido", se explicó desde la fuerza de seguridad local.

El resultado fue satisfactorio, ya que producto de la exhaustiva búsqueda, se encontró un arma de fuego calibre .22 LR y un total de 9 cartuchos. "Fue secuestrado y remitido a la Sección Balística y Rastro de Policía Científica, conforme directivas judiciales", afirmaron las autoridades policiales de la ciudad.