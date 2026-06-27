Tres búsquedas en sólo 24 horas, terminaron en localizaciones en el departamento San Salvador

Los despliegues policiales por búsqueda de personas no cesan en el departamento San Salvador y el inicio de este fin de semana, no fue la excepción.

Pudo conocer Estación Plus Crespo que en horas de la noche del viernes, se recibió la formal denuncia de una madre, que solicitaba la localización y restitución al hogar, de su hija adolescente -de 15 años de edad-, y de su nieta, de tan sólo cinco meses de vida.

"Se habían ausentado de su vivienda hacía ya varias horas, luego de una discusión familiar", explicó la mujer que pidió dar con el paradero, con preocupación y angustia.

La Policía activó los protocolos de búsqueda y luego de averiguaciones practicadas, lograron dar con las mismas, sanas y salvas, en un domicilio de la ciudad de San Salvador. Tomó intervención el Área de la Niñez, el Médico Policial en turno y fueron restituidas a la denunciante, con conocimiento de la Fiscalía.

Comisaría General Campos también emprendió casi en paralelo otra búsqueda. Supo Estación Plus Crespo que recibieron el pedido de paradero formulado por una madre, sobre su hijo de 15 años. Se habría ausentado de su hogar en horas de la tarde, en bicicleta y supuestamente se habría dirigido hacia la ciudad de San Salvador, sin tener más contacto.

Distintas áreas policiales de la Jefatura Departamental San Salvador hicieron su aporte, logrando más tarde dar con el menor, arribando a su domicilio familiar, sano y salvo. Tomó conocimiento de la situación la Fiscalía en turno.