Oscar Díaz Bertozzi: "Estamos trabajando para que el fenómeno de 'El Niño' no nos sorprenda"

La Agencia Federal de Emergencias (AFE) convocó días pasados a representantes de todas las provincias, para conformar la Mesa de Preparación ante el fenómeno meteorológico "El Niño". La intención es que cada jurisdicción esté preparada si llegase a producirse con cierta intensidad.

Entre Ríos formó parte de la primera reunión. El director general de Defensa Civil de la provincia de Entre Ríos, Oscar Díaz Bertozzi, anticipó a Estación Plus Crespo el panorama climático que se vislumbra: "Es interesante interpretarlo sin un grado de dramatización superlativo. Lo que se sabe a ciencia cierta, es hay señales de que El Niño estará presente en el segundo semestre del año. En lo que respecta a mayo y junio, hay una neutralidad de este fenómeno; mientras que para después de julio, hay un 61% de que se manifiesten claramente sus características y hasta ahora, un 23% de probabilidad de que sea un 'Súper Niño'. No hay que perder de vista que es un fenómeno natural que periódicamente sobreviene, puede variar de un año a otro, y la particularidad en este 2026, es que vamos a tener un poco más de agua acumulada en suelo que otros años. Se avecinan precipitaciones que van a estar entre un 45% a un 50% por encima de la media para ese período. Empezaría a surgir su efecto después del mes de julio", puntualizó.

"El mapa de riesgo que hemos realizado -conforme a los antecedentes históricos-, indica que la costa del Uruguay es más susceptible que la costa del Paraná, por estar un poco más bajo y tener la incidencia de las represas en forma casi inmediata", dijo el director de Defensa Civil y agregó: "Las lluvias que vienen estarán justamente llegando desde el norte". En esa línea de pensamiento, remarcó que "Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, serían los lugares que posiblemente -en grado potencial- tendrían complicaciones. Son también susceptibles Rosario del Tala, Villaguay y Gualeguay. Igualmente hay que desdramatizar un poco la información, porque sabemos que tendremos la presencia de El Niño, pero aún no se puede determinar la intensidad y el efecto".

Bertozzi confirmó que "se está trabajando con los municipios, para bajar los lineamientos de la Agencia Federal de Emergencia de la Nación, que es la que funcionará como comando unificado. Se están evaluando los posibles centros de evacuados, anticipándonos a cualquier contingencia que pudiera ocurrir". El director de Defensa Civil insistió en clarificar que "estas acciones no quiere decir que haya certezas de que va a ocurrir, pero sí debemos estar preparados. Eso es fundamental. Estamos trabajando para que el fenómeno de 'El Niño' no nos sorprenda".

"Ya se están preparando planes de contingencia y se han elaborado protocolos, que serán entregados a los intendentes", anticipó Oscar Díaz Bertozzi y profundizó: "La idea es que con el aporte de distintas áreas, junto con otras informaciones más tecnológicas, acceder a mapas interactivos, que van a ayudar mucho a mitigar los eventos que pudieran ocurrir. Estamos trabajando en forma conjunta los distintos organismos del Estado Provincial -tanto el Ministerio de Desarrollo Humano, como el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad y Defensa Civil-, para apuntalar aspectos de infraestructura, salud; todos interactuando con las intendencias. Pronto haremos una reunión ampliada con los municipios".

El funcionario provincial detalló: "Estamos trabajando de manera coordinada y con visiones comunes las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Misiones, Formosa y Buenos Aires. Se están analizando los posibles eventos que pueden acarrear las lluvias, en caso que efectivamente sean abundantes, principalmente por la presencia de ríos y arroyos de nuestra geografía. Sabemos que tendremos una primavera un poco más calurosa, y por ende, habrá mayores precipitaciones. El objetivo es ir previendo, anticiparnos a lo que puede suceder. Uno no quiere que ocurra, pero si sucede es mejor estar preparado".