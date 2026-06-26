Fábrica de baterías comunicó despidos a un centenar de trabajadores y crece la incertidumbre por su futuro en Gualeguaychú

La empresa Unión Bat comenzó el despido de aproximadamente un centenar de trabajadores convencionados, una decisión que volvió a encender las alarmas sobre la situación del empleo industrial en su planta de Gualeguaychú y que también abrió interrogantes acerca de la continuidad de la firma en la localidad.

La noticia se conoció este viernes y generó una rápida reacción entre los empleados y representantes sindicales. Al mediodía, trabajadores y delegados gremiales se concentraron frente a las instalaciones de la fábrica para desarrollar una asamblea en la que analizaron el alcance de la medida y evaluaron los pasos a seguir, según informó R2820.

El anuncio significó un nuevo golpe para el empleo formal en Gualeguaychú, en un contexto económico complejo, caracterizado por la caída de la actividad industrial, la retracción del consumo y las dificultades que enfrentan numerosas empresas del aparato productivo nacional.

Preocupación entre los trabajadores

La incertidumbre se hizo sentir desde las primeras horas posteriores a conocerse la decisión empresarial. La posibilidad de que los despidos representen el inicio de un proceso de reducción o incluso de cierre de la planta incrementó la preocupación tanto entre los trabajadores como en el sector gremial.

Mientras se desarrollaba la asamblea, los empleados buscaban conocer mayores precisiones sobre el futuro de la empresa y las alternativas para preservar las fuentes laborales, uno de los principales reclamos planteados durante el encuentro.

En diálogo con R2820, delegados del gremio definieron el escenario como "incertidumbre y angustiante", al tiempo que manifestaron su preocupación por el impacto que la medida tendrá sobre las familias afectadas y sobre la economía local.

Un nuevo impacto para la industria

El conflicto en Unión Bat se produjo en un escenario de dificultades que atraviesa buena parte del sector industrial argentino. La disminución de la demanda, el descenso de las ventas y la pérdida de actividad vienen afectando a distintas empresas, que enfrentan crecientes dificultades para sostener los niveles de producción y empleo.

En ese marco, la situación de la firma generó inquietud en Gualeguaychú, donde la industria representa una importante fuente de trabajo y movimiento económico. Los despidos anunciados no solo impactan sobre los trabajadores alcanzados, sino también sobre el entramado comercial y de servicios vinculado a la actividad fabril.