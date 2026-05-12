Joaquín Folmer en la preselección Argentina 3x3

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer la lista de jugadores preseleccionados de ambas ramas de cara a las competencias internacionales U21 y U23 que se disputarán en Chile y Paraguay en la modalidad 3x3.

Un nutrido grupo de jugadores y jugadoras entrenarán en Pergamino del 18 al 21 de mayo, con la presencia del basquetbolista crespense Joaquín Folmer.

1 Romeo Amprimo

2 Joaquín Bruel

3 Genaro Cabrera Boscacci

4 Bruno Carusso

5 Patricio Cogliatti

6 Carlos Diez Hernández

7 Joaquín Folmer

8 Benjamín Marchiaro Fiore

9 Bautista Marconato

10 Santino Mazzucchelli

11 Marcos Panozzo

12 Gerónimo Ramallo

13 Thago Roca

14 Facundo Wolinsky

15 Agustín Zapillon