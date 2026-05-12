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Joaquín Folmer en la preselección Argentina 3x3

El basquetbolista crespense integra la prelista de jugadores que se preparan para la Nations League. 
Deportes12 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus CrespoEric Engel | Estación Plus Crespo


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Folmer Joaquin Seleccion Argentina

La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer la lista de jugadores preseleccionados de ambas ramas de cara a las competencias internacionales U21 y U23 que se disputarán en Chile y Paraguay en la modalidad 3x3. 

Un nutrido grupo de jugadores y jugadoras entrenarán en Pergamino del 18 al 21 de mayo, con la presencia del basquetbolista crespense Joaquín Folmer. 

1 Romeo Amprimo
2 Joaquín Bruel
3 Genaro Cabrera Boscacci
4 Bruno Carusso
5 Patricio Cogliatti
6 Carlos Diez Hernández
7 Joaquín Folmer
8 Benjamín Marchiaro Fiore
9 Bautista Marconato
10 Santino Mazzucchelli
11 Marcos Panozzo
12 Gerónimo Ramallo
13 Thago Roca
14 Facundo Wolinsky
15 Agustín Zapillon

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