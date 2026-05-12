River venció 2 a 0 a Gimnasia y Esgrima La Plata en el estadio Monumental y consiguió la clasificación a las semifinales del Torneo Apertura, en una noche en la que logró imponer su jerarquía pese a sufrir dos bajas sensibles por lesión.
Joaquín Folmer en la preselección Argentina 3x3
Deportes12 de mayo de 2026Eric Engel | Estación Plus Crespo
El basquetbolista crespense integra la prelista de jugadores que se preparan para la Nations League.
La Confederación Argentina de Básquetbol dio a conocer la lista de jugadores preseleccionados de ambas ramas de cara a las competencias internacionales U21 y U23 que se disputarán en Chile y Paraguay en la modalidad 3x3.
Un nutrido grupo de jugadores y jugadoras entrenarán en Pergamino del 18 al 21 de mayo, con la presencia del basquetbolista crespense Joaquín Folmer.
1 Romeo Amprimo
2 Joaquín Bruel
3 Genaro Cabrera Boscacci
4 Bruno Carusso
5 Patricio Cogliatti
6 Carlos Diez Hernández
7 Joaquín Folmer
8 Benjamín Marchiaro Fiore
9 Bautista Marconato
10 Santino Mazzucchelli
11 Marcos Panozzo
12 Gerónimo Ramallo
13 Thago Roca
14 Facundo Wolinsky
15 Agustín Zapillon
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Mediante el edicto se les informa que les otorgan el plazo improrrogable de 30 días, para que comparezcan al Juzgado de Faltas, bajo apercibimiento de proceder a la subasta, desguace y/o venta por pieza o peso. Listado de vehículos.