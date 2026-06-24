Comenzaron las obras en el Monumental de cara al Mundial 2030: los detalles

El estadio Monumental de River Plate inició un ambicioso proceso de remodelación y ampliación con vistas al Mundial 2030, evento que tendrá a Argentina como una de las sedes inaugurales. El club de Núñez avanza con una serie de trabajos que apuntan a posicionar a su estadio entre los más modernos y capacitados para albergar partidos de la máxima cita futbolística internacional. Tal como había anticipado este sitio, el Millonario ya había superado una prueba de la FIFA luego de albergar la final de la Copa Libertadores del 2024.

La FIFA determinó que el torneo de 2030 se celebrará en seis países de tres continentes, con partidos en España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay. La Selección Argentina jugará uno de los encuentros inaugurales en el Monumental, escenario que volverá a recibir partidos mundialistas tras 52 años, ya que fue sede en 1978.

El proyecto de remodelación surge como una nueva etapa dentro del proceso de modernización iniciado en 2020. En ese entonces, la directiva de River Plate encabezada por Jorge Brito impulsó una renovación total del campo de juego, con la introducción de césped híbrido (95% natural y 5% sintético), nuevo sistema de drenaje y climatización. Además, el club rebajó el suelo, reorganizó tribunas y palcos, y elevó la capacidad a 85.018 espectadores, convirtiendo al Monumental en el estadio con mayor capacidad de Sudamérica en esa etapa.

Ahora, la obra implica la construcción de una quinta tribuna, la instalación de un techo integral y la ampliación de la capacidad total a 101.000 espectadores, lo que posicionará al Monumental como uno de los recintos deportivos más grandes del mundo. El diseño fue desarrollado en conjunto con la firma alemana Schlaich Bergermann Partner (SBP), reconocida a nivel internacional por su trabajo en estadios como el Tottenham Hotspur Stadium, Allianz Arena, Maracaná y Santiago Bernabéu.

El plan contempla la excavación de 17.000 metros cúbicos y la utilización de 2.160 camiones para el movimiento de tierra. Se emplearán 1.684 toneladas de acero y 17.230 metros cúbicos de hormigón. Cada fundación de la estructura alcanza profundidades de entre 16 y 27 metros, lo que garantizará la solidez necesaria para soportar la nueva tribuna 360° y el techado integral de todas las tribunas.

La estructura estará sostenida por 100 columnas —50 de ellas en forma de “V”— en el perímetro del estadio, sin intervenir el Barrio River. Estas columnas sostendrán una cúpula conformada por una membrana traslúcida, que permitirá el ingreso de luz solar y favorecerá el mantenimiento del césped híbrido, y una cubierta metálica acústica destinada a reducir el ruido exterior. El diseño incluye un mirador elevado inspirado en el “skywalk” del estadio del Tottenham Hotspur, y sistemas de colgado que permitirán montar escenarios y equipamientos para eventos masivos sin estructuras temporales.

En materia de identidad visual, todas las nuevas butacas serán rojas y blancas, formando una bandera en altura alrededor del estadio. Las 16.000 localidades nuevas estarán destinadas exclusivamente a socios y no tendrán costo extra ni esquemas de preventa, elevando a 40.000 la cantidad de ubicaciones sin arancel adicional y consolidando el modelo social del club. El club remarcó que el 40% de las ubicaciones totales quedarán a disposición directa de los socios.

Durante los 36 meses estimados de ejecución, solo se verá afectada la localía en hasta tres partidos, permitiendo a River Plate mantener la continuidad deportiva. El proceso licitatorio, supervisado por SBP, incluyó la invitación a diez empresas internacionales de referencia y la adjudicación se realizó en plazos definidos.

Así lucirá el renovado estadio Monumental

La obra fue adjudicada a Grupo ENG S.A., con más de 25 años de experiencia en grandes proyectos de ingeniería y arquitectura. Parte de los ingresos generados se destinará a programas educativos, de inclusión social y desarrollo comunitario.

El financiamiento, estimado en 145 millones de dólares, contempla un crédito internacional a largo plazo —con tasas preferenciales y contratos de confidencialidad— y un nuevo contrato comercial por los derechos de naming del estadio durante los próximos 10 años. El club prevé cubrir los costos con los ingresos adicionales generados por la ampliación, la venta de entradas, eventos y el naming del estadio, sin comprometer el flujo de caja operativo ni otros presupuestos centrales.

El techado representa un avance en la gestión operativa y financiera, ya que permitirá reducir los gastos de mantenimiento de la infraestructura. La cobertura protegerá de la exposición al sol y a la lluvia, prolongando la vida útil de butacas, caños y materiales plásticos, y reduciendo los costos de reposición. Además, la estructura permitirá mejorar la acústica interna, potenciando la experiencia del público y limitando la transmisión de sonido al exterior.

El nuevo diseño refuerza el perfil multipropósito del Monumental, optimizando la organización de recitales y eventos masivos gracias a los sistemas de colgado y soporte en el techo. Por motivos de conservación del césped, el techo no cubrirá completamente el campo de juego, ya que la entrada de luz natural resulta indispensable para mantener el terreno en condiciones óptimas.

En paralelo a la megaobra, el club desarrollará otras innovaciones en el estadio durante los próximos tres años. Entre ellas, un nuevo espacio de circulación bajo la grada del Nivel 5, un patio gastronómico en la tribuna San Martín Baja y una fachada envolvente con diseño “curtain wall” y paneles de aluminio.

Cuando finalicen los trabajos en 2029, el Monumental se transformará en uno de los estadios más grandes y modernos de Sudamérica, preparado para recibir nuevamente un partido de la Copa del Mundo tras más de medio siglo. El club apuesta a que estas mejoras posicionen a su estadio como referencia en el continente, con una experiencia de primer nivel tanto para los hinchas como para los equipos visitantes.

Infobae