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Unión de Crespo volvió a meterse en la final del básquet femenino de la APBF

El equipo crespense derrotó 52-44 a Rowing como visitante, cerró la semifinal 2-0 y espera rival para disputar una nueva definición del torneo paranaense.
Deportes24 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


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Basquet femenino union 2026_5

El Club Atlético Club Atlético Unión de Crespo selló su clasificación a una nueva final de la Asociación Paranaense de Básquet Femenino (APBF), tras imponerse este martes 23 de junio como visitante frente a Club Atlético Estudiantes Rowing por 52 a 44, en el segundo juego de las semifinales.

Con este resultado, el conjunto “Verde” cerró la serie con un contundente 2-0 y aseguró su regreso a la definición del certamen, ratificando su protagonismo en la competencia regional.

Unión logró sostener la ventaja en los momentos decisivos para quedarse con una victoria clave fuera de casa. La máxima anotadora del equipo crespense fue Anna Giorgio, quien aportó 18 puntos, seguida por Flor Pérez con 14 unidades.

Ahora, el elenco de Crespo aguarda por la confirmación de su rival en la gran final, que surgirá de la otra semifinal que disputan Club Atlético Estudiantes y Club Atlético Talleres.

De esta manera, Unión vuelve a posicionarse entre los mejores equipos del básquet femenino paranaense y buscará coronar una nueva campaña con el título.

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