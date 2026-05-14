Lanzan nueva línea de créditos para tamberos: cuáles son los requisitos, montos y plazos

El Gobierno anunció una nueva línea de crédito del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) destinado a tamberos que requieran financiación en valor producto para recría y engorde de ganado bovino.

El anuncio fue realizado por representantes del BICE y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca durante la Exposición TodoLáctea 2026, que se llevó a cabo en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco de la provincia de Córdoba.

Los créditos apuntan a financiar la alimentación y compra de insumos para animales de la cadena destinados a la comercialización de carne, como los terneros machos que no integran el circuito lechero o las hembras que no son seleccionadas para reposición.

Al respecto, desde Agricultura explicaron que “esta herramienta optimiza los recursos de los productores y fomenta el desarrollo de sistemas de producción mixtos o de ciclo completo (integración actividad tambera-ganadera)”.

Asimismo, señalaron que “el diferencial de este tipo de financiamiento es que las cuotas se fijan en kilos de novillo, que no varían durante toda la vida del préstamo, y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero), mercado que estos animales integran cuando salen del tambo”.

El monto máximo es de hasta $800 millones por productor y se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años. Para acceder, las empresas deben ser MiPyME dedicadas a la producción de leche bovina y contar con actividad comprobable de al menos dos años.

Además de esta nueva línea, BICE cuenta con créditos en valor producto para el sector tambero, cuyas cuotas de repago se fijan en litros de leche, para el financiamiento de la compra de sistemas de ordeño robóticos, rotativos, automatización de salas, sistemas de monitoreo, tanques de refrigeración, pasteurizadores y mejora de las instalaciones, entre otros proyectos.

Desde su lanzamiento, el banco desembolsó más de $22.000 millones entre empresas de todo el país, principalmente de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.

Al resaltar el impacto de los créditos, desde el área conducida por Sergio Iraeta precisaron que “dos de los proyectos financiados por esta herramienta dieron a conocer sus inversiones durante la realización de Todoláctea”.__IP__

En ese sentido, detallaron que “el Establecimiento San Ignacio inauguró robots de ordeño en su campo de la localidad cordobesa de Arroyo Algodón, con los que incrementará un 25% la producción de leche”, y aportaron que “el Lahual, de Villa María, presentó un sistema de ordeño rotativo de última generación (calesita) con la que duplicarán su tambo (de 600 a 1.200 vacas) y aumentarán el promedio de litros de leche de vaca por día”.

AgenciaNA