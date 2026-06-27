Cáritas Argentina llama a colaborar con Venezuela tras el devastador terremoto y canaliza ayuda a través de aportes económicos

Frente a la grave crisis humanitaria que atraviesa Venezuela tras el terremoto de magnitud 7,1 registrado el pasado 24 de junio en el norte del país, Cáritas Argentina expresó su cercanía con la población afectada y difundió una serie de orientaciones para quienes deseen colaborar.

De acuerdo al último balance oficial actualizado al 26 de junio, el sismo dejó no menos de 920 personas fallecidas, más de 3.000 heridas y una cifra aún indeterminada de desaparecidos, mientras continúan las tareas de rescate y asistencia en las zonas más comprometidas.

La entidad advirtió que muchas familias permanecen a la intemperie, refugiadas en plazas y espacios abiertos por temor a nuevas réplicas y al riesgo de derrumbes en edificaciones dañadas.

En este contexto, Cáritas Venezuela activó su red diocesana y parroquial para asistir de manera inmediata a las comunidades afectadas, convirtiéndose en el principal canal de ayuda en el territorio.

Desde Argentina, la organización remarcó a Estación Plus Crespo que la manera más directa, rápida y segura de colaborar es mediante aportes económicos a las cuentas oficiales de Cáritas Venezuela, ya que esto permite que la asistencia sea administrada localmente y destinada a las necesidades urgentes detectadas por sus equipos.

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“En esta etapa, lo más útil es el aporte en dinero a través de los canales oficiales de Cáritas Venezuela, tal como ellos nos indicaron”, señalaron desde la institución.

Asimismo, aclararon que por el momento no se encuentra abierta una campaña de donaciones en especie, como alimentos, ropa o materiales, debido a la falta de un sistema logístico que permita garantizar su traslado seguro y sin costos hacia Venezuela.

No obstante, informaron que trabajan para habilitar próximamente una modalidad de recepción de aportes económicos en Argentina destinada a quienes no puedan realizar transferencias internacionales de manera directa.

El comunicado lleva la firma de Mons. Gustavo Carrara, presidente de la entidad; Emilio Inzaurraga, director nacional; y Sofía Zadara, directora ejecutiva.

Desde Cáritas Argentina reafirmaron que continúan “en comunión y oración con el pueblo venezolano”, al tiempo que anticiparon que seguirán informando sobre la evolución de la emergencia y las distintas formas de colaboración.

Como colaborar:

Beneficiario: A.C. Cáritas de Venezuela — RIF J-30485697-0 — [email protected]

Cuenta en dólares (USD)

Banco: Pacific National Bank — 1390 Brickell Ave, Miami, FL 33131 · ABA: 066011350 · SWIFT: PACIUS3M · Nombre de cuenta: ASOC. C. CARITAS DE VENEZUELA · N° de cuenta: 1437054

Banco corresponsal: Standard Chartered Bank (New York) · BIC: SCBLUS33 · Fedwire: 026002561

Cuenta en euros (EUR)

Banco: Bank im Bistum Essen eG — Gildehofstr. 2, 45127 Essen (Alemania) · IBAN: DE98 3606 0295 0035 1530 12 · BIC: GENODED1BBE