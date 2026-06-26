Venezolano en Crespo sigue con angustia la tragedia en su país: “Hay mucha gente desaparecida, es un caos”. VIDEO

El devastador terremoto que sacudió a Venezuela en las últimas horas dejó una profunda huella de destrucción y mantiene al país atravesando horas críticas. Derrumbes, personas desaparecidas, servicios colapsados y una respuesta oficial cuestionada forman parte del dramático panorama que se vive especialmente en Caracas, uno de los epicentros más golpeados.

Desde Crespo, donde reside desde hace siete años, Oscar Novelli sigue minuto a minuto lo que ocurre a miles de kilómetros de distancia. Con parte de su familia viviendo en la capital venezolana y otra en ciudades cercanas, el impacto emocional es inevitable.

En diálogo con Estación Plus Crespo, el venezolano relató cómo vivió las primeras horas tras enterarse de la tragedia y describió la crítica realidad que atraviesa su país.

La primera sensación fue de incertidumbre. Durante varios minutos, la falta total de comunicación mantuvo la angustia en niveles máximos. Según explicó, las telecomunicaciones quedaron prácticamente fuera de servicio tras los movimientos sísmicos.

“Gracias a Dios, mi familia, todo mi círculo familiar está bien, gracias a Dios”, expresó Novelli con evidente alivio al confirmar que sus seres queridos lograron salir ilesos. Sin embargo, rápidamente aclaró que la situación general es extremadamente grave.

“Una de las ciudades que más se sintió fue en la capital, en Caracas. Sí se sintió bastante ahí, donde hubo la mayoría de los derrumbes de edificios”, relató.

El primer aviso le llegó a través de una amiga. Ese mensaje fue clave para comenzar a dimensionar lo sucedido. “Me escribió una amiga y me dijo que recién le estaba llegando la señal al celular, porque con el temblor que hubo se había ido la señal en todo el país”, recordó.

Después de eso, intentó contactarse con su madre y otros familiares para verificar que estuvieran bien. A medida que las comunicaciones se restablecían parcialmente y comenzaban a circular videos e imágenes de la tragedia, Novelli quedó impactado por la magnitud de los daños y compartió con Estación Plus Crespo uno de esos videos.

“Yo allá he vivido temblores también de la misma magnitud y nunca se cayó un edificio. O sea, primera vez que yo veo en mi edad que se caen edificios y hay tanto desastre en el país”, afirmó.

Su padre y sus hermanos residen en Caracas, mientras que su madre vive en otra ciudad, más alejada del epicentro. Sin embargo, el impacto fue generalizado. “Mi papá y mis hermanos viven en Caracas. Mi mamá está en otra ciudad más alejada, pero igual se sintió en todo el país”, contó.

Consultado por Estación Plus Crespo sobre si Venezuela tiene preparación para enfrentar una emergencia de esta magnitud, Novelli no dudó en cuestionar al Estado. “No, Venezuela no está preparada ni se han preparado ni se han preocupado por prepararse para este tipo de eventos”, sostuvo.

Incluso vinculó esta situación con antecedentes históricos que marcaron al país. “En 1999 hubo una desgracia también, el Deslave de Vargas. Venezuela no estuvo preparada para ese entonces y no está preparada para lo que está sucediendo ahora”, recordó.

Su mirada sobre la crisis no es solamente la de un ciudadano o un familiar preocupado. En Venezuela trabajó en una fuerza de seguridad, lo que le permitió conocer desde adentro los sistemas de emergencia, rescate y seguridad.

Novelli (remera blanca) y su familia en Caracas

Ese conocimiento técnico es lo que hoy, asegura, le permite evaluar con mayor precisión la gravedad de la respuesta. “Por eso mismo explico, por eso mismo sé la deficiencia, los materiales, las unidades y todo. Porque yo trabajé en el círculo de seguridad, conocí muchos bomberos y sé la crisis y la deficiencia en ese ámbito laboral”, remarcó.

Novelli llegó a Argentina en 2019. Su arribo estuvo impulsado por una decisión familiar, en medio de la crisis política, social y económica que ya atravesaba Venezuela.

Recordó que todo comenzó en una cena familiar, cuando surgió la posibilidad de emigrar. “Mi primo dijo que se quería ir del país y justo su hermana. Mi prima ya estaba viviendo acá en Crespo porque había venido a estudiar a la UAP en Libertador San Martín. Mi mamá me dijo que pruebe, que allá estaba mejor y que a mi prima le estaba yendo bien”, recordó.

Finalmente fue el único de su familia que dio ese paso. “Se tomó la decisión y soy el único que salió”, afirmó.

Mientras tanto, quienes quedaron en Venezuela hoy enfrentan uno de los momentos más difíciles. “En este momento, terriblemente, seguramente hay muchas dificultades”, resumió sobre el estado emocional y material de su familia.

A la tragedia sísmica se le suman problemas estructurales históricos: escasez de agua, cortes de energía y dificultades para conseguir gas. “El país sufre de falta de energía, de agua potable, de gas, de la repartición de las garrafas de gas, siempre ha sufrido de ese suministro”, explicó.

Pero el terremoto empeoró todo. “Ahora, con esta tragedia que se le suma a las complicaciones del país, está todo peor”, afirmó a Estación Plus Crespo.

Incluso cuestionó decisiones recientes de la empresa eléctrica estatal. “Vi un comunicado de la empresa eléctrica que iban a suspender por 24 horas el sistema de energía. No sé para qué, si justamente se necesita energía para hacer los rescates”, señaló.

En sus conversaciones con su hermana, la descripción fue contundente. “Ella me dice que todo es un caos, que toda la capital es un caos, porque no hay reacción del gobierno”, dijo.

Y detalló la dramática precariedad de los operativos de rescate. “Los bomberos no dan abasto. Protección Civil y Defensa Civil no tienen los implementos necesarios. Están buscando rescatar personas con las antenas del celular”, manifestó.

Según relató, los perros especializados son prácticamente la única herramienta tecnológica disponible. “Lo más tecnológico que tienen son los perros de rescate, que son los que mínimamente te pueden olfatear y rescatar personas o avisar si hay un cuerpo”, explicó.

La falta de equipamiento, según enumeró, es total. “No tienen maquinaria para levantar escombros, no tienen cómo cortar vigas, no tienen primeros auxilios, no tienen ambulancias, no tienen camiones, no tienen hidrobombas de bomberos para apagar incendios”, sostuvo.

Por eso, gran parte del esfuerzo recae en la comunidad. “Venezuela está sobreviviendo y esta tragedia se está sacando adelante por la misma población civil”, resumió.

Y ejemplificó: “Los repartidores en moto están llevando agua y comida, los taxistas están haciendo lo mismo y grupos con camionetas 4x4 se organizaron para cinchar escombros grandes”.

En cuanto a la ayuda internacional, Novelli señaló que ya comenzó a movilizarse. “Por lo que vi en una entrevista, ya están llegando bomberos de Perú y de Chile”, comentó.

Pero advirtió que el tiempo juega en contra. “Las primeras 72 horas son lo más crucial. Una persona puede aguantar bajo los escombros no más de 72 horas”, afirmó.

Desde su experiencia y formación, Novelli también analizó las fallas estructurales de muchas edificaciones. “Debió haber estudios y un plan para que las bases de las construcciones sean de tal material para resistir un poco más”, consideró.

Y marcó la diferencia principal entre este evento y otros que vivió personalmente. “No fue uno solo, fueron dos. Uno de los terremotos activó otro terremoto, que fue el de 7.5, el más alto”, explicó.

Ese doble impacto fue determinante. “Diez segundos temblando con esa magnitud es muchísimo tiempo para derribar cualquier tipo de edificación”, afirmó.

Hasta ahora, el dato oficial sobre víctimas genera dudas entre muchos venezolanos. Y Novelli es uno de ellos. “Respecto al conteo de personas, no creo que sea verdad”, dijo a Estación Plus Crespo.

Su argumento es claro: sin tecnología adecuada, el número real podría ser mucho mayor. “No hay rayos X, no hay tecnología infrarroja, no hay linternas equipadas. Hay mucha gente desaparecida”, expresó.

Mientras el país intenta reorganizarse en medio del dolor, Oscar Novelli sigue aferrado a la tranquilidad de saber que su familia está a salvo, aunque reconoce que miles de venezolanos no corrieron la misma suerte.

“Gracias a Dios mi familia está bien, pero hay gente que no pasó con la misma suerte que nosotros”, cerró, con la voz cargada de emoción.