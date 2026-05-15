Vóleibol: Enrique Gallínger disputará el Nacional Sub 18

Durante la última semana, la Federación Entrerriana de Vóleibol dio a conocer la convocatoria para el Campeonato Nacional Sub 18. El listado de jugadores lo integra el crespense Enrique Gallínger que nuevamente representará a Entre Ríos a nivel nacional.

El campeonato se desarrollará del 26 al 30 de mayo en Chapadmalal y el plantel provincial, buscará repetir la excelente actuación del año pasado, donde obtuvieron el subcampeonato con el crespense como protagonista.

El punta-receptor, viene mostrando un enorme crecimiento habiendo disputado una Liga Federal y dos ediciones de la Liga Nacional A2 con el Atlético Echagüe Club.