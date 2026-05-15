google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Un niño de 9 años falleció al ser atropellado por un automóvil

La localidad de Villa Elisa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 9 años que fue atropellado este viernes por un auto, mientras circulaba en bicicleta. Se confirmó la identidad.
Policiales/Judiciales15 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

e_1778867612_84772

La localidad de Villa Elisa se encuentra conmocionada tras el fallecimiento de un niño de 9 años que fue atropellado este viernes por un auto, mientras circulaba en bicicleta. El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 en la intersección de las calles Rocamora y Emilio Francou.

El comisario Héctor Leonardo Martínez, jefe departamental de Colón, dialogó con Elonce e informó detalles del suceso: "Un automóvil Seat, que era conducido por una mujer oriunda de Villa Elisa, chocó contra la bicicleta, rodado 29, en la cual se conducía el niño de 9 años”.Pese a la intervención inmediata de Bomberos Voluntarios, personal médico y policial, el menor falleció en el lugar.

Respecto a las circunstancias, Martínez dijo que “el pequeño se trasladaba a la escuela, ya que iba con una mochila”.

 

 “Se hizo presente el fiscal en turno, quien coordinó las tareas que fueron llevadas a cabo por el personal de la división Policía Científica, como así también el médico policial, quienes trabajaron en el lugar haciendo las pericias correspondientes y los análisis a la conductora. La mujer quedó en shock y tuvo que ser asistida”, agregó.

Asimismo, indicó que "se hicieron presentes en el lugar familiares del niño y a la madre se la contuvo. El pequeño se llamaba Juan Cruz Arraigadas Sotelo”.

El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, para determinar las circunstancias exactas del accidente.  

 

 

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo