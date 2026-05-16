La Cámara de la Construcción de Entre Ríos analizó la realidad del sector y fijó desafíos en Crespo

Joel Gassmann (NutriHaus) - Laura Hereñú (CAMARCO)

Con variadas modalidades, la empresa crespense Nutrihaus está festejando sus 14 años de trayectoria, abasteciendo a la región con materiales e insumos para la construcción. Una de las propuestas de celebración fue reunir a quienes desde sus diferentes oficios y profesiones, forman parte de la vida comercial de la firma. A ellos se les brindó no sólo camaradería, sino también la posibilidad de un diálogo directo con la presidenta de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) -delegación Entre Ríos-, Lic. Laura Hereñú.

Previo a su disertación "Realidad del sector y nuevas oportunidades", la dirigente brindó sus consideraciones a Estación Plus Crespo: "Es interesante poder hablar del panorama que se viene, porque estamos justamente en un momento de transición, y debemos afrontarla como una oportunidad para el sector, más allá de lo difícil que está el presente. Ellos están en un cumpleaños y qué bueno escucharlos hablar de crecimiento que los supera a sí mismos, que se derrama a todos los que formamos parte e influimos como sector".

"Venimos acostumbrados o con el aprendizaje de un modelo que hace 20 años que se transita de una forma, y bueno, hoy la realidad nos invita a cambiar un poco la cabeza y la perspectiva, ver qué es lo que construimos entre todos. Hay nuevos desafíos", resaltó la profesional.

Con la mirada puesta en el mundo de la construcción, proyectó las características locales hacia un rumbo provincial: "Crespo tiene una virtud, una condición diferente al resto de la provincia, que es la concentración de mucho capital privado, una ciudad muy industrial, que le imprime esta pujanza, y que también es un poco su idiosincrasia, de ir para adelante y ser motor, generador. Por ahí en el resto de la provincia, cuesta un poquito más entrar en esta dinámica de ser el protagonista del cambio, de la superación. Crespo siempre ha tenido y mantiene ese potencial, que bien puede ser el gran motor que estamos necesitando".

Laura Hereñú sostuvo que "la caída de la construcción sigue dentro de los mismos parámetros que venimos manejando en el último tiempo, incluso muchas pequeñas empresas han tendido a desaparecer. Algunas no han logrado ser eficientes y eficaces dentro del contexto de crisis, no han podido salir adelante; y otras están trabajando, siguen en el mercado. Por otra parte, la caída del empleo no se ha seguido profundizando en estos 2 años, sino que medianamente se ha sostenido. Dentro del mal contexto en el que veníamos, eso es bueno". Ahondando en esa línea de pensamiento, agregó: "Tenemos un contexto bastante negro, una situación muy recesiva para todo el país, con caída de la industria, del comercio; entonces, que en la construcción hayan pasado 2 años sin una merma significativa del empleo, es bastante favorable. A las fuentes de trabajo, a la sostenibilidad en general, hoy tenemos que darle otra posibilidad, buscarle otra salida, incursionar, ponernos creativos", alentó.

"La construcción siempre ha sido un motor, en márgenes de un 60% a 70% en el sector privado, y de un 40% a 30% de la obra pública, dependiendo la localidad", apuntó la especialista y continuó: "Las concreciones de infraestructura, mueven todo lo que lo que son las obras que se necesitan para logística, para la conectividad, para poder impulsar otros rubros. Y la privada tiene sus fuertes en la vivienda propia -ya sea de origen público o social-, las ampliaciones, refacciones, los emprendimientos productivos, eso dinamiza los diferentes pueblos. Por eso, estuvimos este jueves reuniéndonos con IAPV, tratando de buscarle algunas alternativas, alguna forma de sistema de ahorro. Ellos están con algunos créditos -tipo Procrear- para poder darle a la gente, y están tratando de incursionar en otros sistemas; nosotros estamos proponiéndoles algunos esquemas de sistemas de ahorro para usuarios de la vivienda, apuntalando ese modelo privado. Se conocen opciones ahora de agilizar las hipotecas, trabajar sobre hipotecas divisibles y otros conceptos, que podrían ser solución a este contexto tan desafiante", aseguró.