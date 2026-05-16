Descubiertos con dosis de cocaína en La Paz

Promediando las 02:30 de este sábado, se llevó adelante un procedimiento en calles Sáenz Peña y Av. Córdoba, de la ciudad de La Paz. Se enmarcó en supuesta infracción a la Ley 23.737.

Mientras estaban de recorrida, la policía observó a tres masculinos en actitud sospechosa, quienes al advertir la presencia policial intentaron darse a la fuga.

Se confirmó a Estación Plus Crespo que se logró interceptar a dos de ellos, de 22 y 27 años de edad.

En el palpado preventivo, uno de los involucrados llevaba entre sus pertenencias ocho envoltorios con sustancia blanca, presuntamente cocaína. Personal de Drogas Peligrosas realizó test orientativo de campo, arrojando resultado positivo para Clorhidrato de Cocaína, con un pesaje total de 4,2 gramos.

Por disposición de la Fiscalía en turno, se procedió al secuestro de la sustancia y correcta identificación de los sujetos demorados.