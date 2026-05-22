Básquetbol: triunfo de Unión en casa

El plantel mayor de básquet masculino del Club Atlético Unión de Crespo disputó un nuevo episodio del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Fue triunfo del elenco “Cervecero” por 78-64.

En el primer cuarto, Unión impuso condiciones desde el juego para arrancar ganando 18-9. En el segundo parcial, la visita tuvo una efectividad arrolladora al sumar 33 puntos y pasar al frente en el marcador 42-39.

En la reanudación, Unión volvió a dominar desde el juego manteniendo su promedio goleador, mientras que el de la visita se desplomó. Fue 22-12 para llegar al último período 61-54. Allí, nuevamente Unión fue superior para completar la faena con 14 puntos de diferencia (78-14)

Formaciones

Unión (78): Manuel Robles, Rodrigo Gieco (7), Nicolás Waszczuk (7), Joaquín Folmer (18), Juan Cruz Saluzzio (2), Luca González (4), Alfredo Mercado (4), Francisco Folmer (10), Alan Hainze (20), Ian Habringer, Alan Cardozo (6) y Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo.

Paracao (64): Tomás Guzmán (2), Tobías Rey (9), Ignacio Guzmán (5), Luciano Romero (4), Máximo Ricle, Joel Peralta (11), Aitor Echandi (6), Felipe Mitre (12), Juan Manuel Fontana (6) y Enzo Borgogno (9). DT: Joaquín Chaparro.

Otros resultados

Recreativo 90-64 San Martín

Estudiantes 84-56 Sionista

Rowing 74-77 Quique

Talleres 81-70 Olimpia

Ciclista 72-73 Echagüe

Libre: Patronato

Posiciones

Ciclista 19

Talleres 18

Olimpia 17

Unión 17

Quique 16

Estudiantes 16

Recreativo 15

Patronato 14

Echagüe 14

Sionista 13

Paracao 12

San Martín 11

Rowing 10

Próxima fecha

Unión - Sionista

Paracao - Patronato

Echagüe - Rowing

Estudiantes - Recreativo

Olimpia - Quique

San Martín - Talleres

Libre: Ciclista