Básquetbol: triunfo de Unión en casa
El plantel mayor de básquet masculino del Club Atlético Unión de Crespo disputó un nuevo episodio del torneo apertura organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol. Fue triunfo del elenco “Cervecero” por 78-64.
En el primer cuarto, Unión impuso condiciones desde el juego para arrancar ganando 18-9. En el segundo parcial, la visita tuvo una efectividad arrolladora al sumar 33 puntos y pasar al frente en el marcador 42-39.
En la reanudación, Unión volvió a dominar desde el juego manteniendo su promedio goleador, mientras que el de la visita se desplomó. Fue 22-12 para llegar al último período 61-54. Allí, nuevamente Unión fue superior para completar la faena con 14 puntos de diferencia (78-14)
Formaciones
Unión (78): Manuel Robles, Rodrigo Gieco (7), Nicolás Waszczuk (7), Joaquín Folmer (18), Juan Cruz Saluzzio (2), Luca González (4), Alfredo Mercado (4), Francisco Folmer (10), Alan Hainze (20), Ian Habringer, Alan Cardozo (6) y Mical Runnels. DT: Juan Gastaldo.
Paracao (64): Tomás Guzmán (2), Tobías Rey (9), Ignacio Guzmán (5), Luciano Romero (4), Máximo Ricle, Joel Peralta (11), Aitor Echandi (6), Felipe Mitre (12), Juan Manuel Fontana (6) y Enzo Borgogno (9). DT: Joaquín Chaparro.
Otros resultados
Recreativo 90-64 San Martín
Estudiantes 84-56 Sionista
Rowing 74-77 Quique
Talleres 81-70 Olimpia
Ciclista 72-73 Echagüe
Libre: Patronato
Posiciones
Ciclista 19
Talleres 18
Olimpia 17
Unión 17
Quique 16
Estudiantes 16
Recreativo 15
Patronato 14
Echagüe 14
Sionista 13
Paracao 12
San Martín 11
Rowing 10
Próxima fecha
Unión - Sionista
Paracao - Patronato
Echagüe - Rowing
Estudiantes - Recreativo
Olimpia - Quique
San Martín - Talleres
Libre: Ciclista