Ciclo de charlas por el mes de la Inocuidad Alimentaria en Crespo

La propuesta está destinada a emprendedores, elaboradores de alimentos, comerciantes y público interesado en adquirir herramientas vinculadas a las buenas prácticas y normativas del sector alimentario.

Estas Las actividades se llevarán a cabo en el Centro Comercial, Industrial, Agropecuario y de Servicios de Crespo (Avda. Independencia 1521 – Crespo), desde las 19:00 con entrada libre y gratuita.

Cronograma

Marte 2 de junio 19:00

Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) aplicada a emprendedores y locales gastronómicos.

El encuentro tiene como objetivo principal brindar herramientas prácticas y sencillas para asegurar la calidad de los productos, organizar mejor el trabajo diario y cumplir con las normas higiénicas vigentes. Durante la jornada se explicarán de forma dinámica las claves de la higiene personal, técnicas correctas de limpieza y desinfección, control de temperaturas, almacenamiento inteligente y el manejo de planillas básicas de control. Una oportunidad ideal para profesionalizar los proyectos locales y garantizar alimentos seguros para toda la comunidad. Disertante: Lic. Jacob Natacha. Asesora y coordinadora de INCEPA



Martes 9 de junio – 19:00

Manejo Integral de plagas

La charla será sobre Manejo Integrado de Plagas (MIP), un sistema esencial para garantizar la inocuidad alimentaria. Se tratará sobre las especies más comunes como roedores, cucarachas, moscas y hormigas y de cómo aplicar estrategias preventivas de limpieza, orden y barreras físicas para evitar su ingreso y anidamiento. El objetivo es brindar las herramientas necesarias para controlar estas amenazas de forma segura, minimizando el uso de químicos y cumpliendo con las normativas sanitarias vigentes.

Disertante: Médica veterinaria Andrea Colombara, especialista en salud animal.

Martes 16 de junio – 19:00 Panorama general de registros y gestión de trámites para elaboradores de alimentos

Es un encuentro orientado a brindar herramientas claras sobre los registros obligatorios, los trámites de habilitación y los requisitos que deben cumplir quienes producen y comercializan alimentos. La actividad, está dirigida a emprendedores, pymes y elaboradores artesanales que buscan regularizar su producción y avanzar en la comercialización de sus productos de manera segura y conforme a la normativa vigente. Durante la charla se abordarán los principales procedimientos administrativos

Disertantes: Victoria Pron, jefa de Auditoría de ICAB; Juan Arredondo, coordinador técnico administrativo de ICAB; y Karina Meier, directora general de ICAB.