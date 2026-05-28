Robó ropa y remeras de la Selección en Santa Elena, pero una vecina lo delató y terminó detenido

Un joven de 24 años fue detenido en el departamento La Paz después de haber robado prendas deportivas y remeras de la Selección Argentina de un comercio ubicado en la ciudad de Santa Elena.

El procedimiento ocurrió durante la madrugada de este jueves, cuando personal policial intervino tras un llamado telefónico realizado por una vecina de avenida Presidente Perón, quien alertó sobre movimientos sospechosos frente a un local comercial.

Según informaron desde la Jefatura Departamental La Paz, la mujer observó a un hombre salir del negocio “Look Store” transportando una bolsa de nylon de grandes dimensiones.

La vecina alertó a la Policía

Después de recibir el aviso, efectivos de Comisaría Santa Elena se dirigieron rápidamente hacia la zona y lograron localizar al sospechoso a pocas cuadras del lugar.

Al momento de la identificación, los policías encontraron una bolsa con numerosas prendas nuevas, entre ellas remeras deportivas de la Selección Argentina, ropa térmica y pantalones deportivos de distintas marcas.

Detenido por robo en Santa Elena.

Los elementos habían sido sustraídos del comercio y posteriormente fueron secuestrados por disposición judicial.

Qué dispuso la Fiscalía

Tras tomar conocimiento del hecho, la fiscal en turno, Giuliana Giovannini, ordenó la aprehensión del joven involucrado y el secuestro formal de toda la mercadería recuperada.

Más tarde, las prendas fueron reconocidas por los propietarios del comercio y restituidas, informó Elonce.

En el operativo intervino personal de Comisaría Santa Elena y de la Sección Antecedentes Personales de la Departamental La Paz.