Básquetbol: ganó Unión y es escolta
Por el duodécimo y ante último capítulo del certamen apertura, organizado por la Asociación Paranaense de Básquetbol para la primera división masculina, Unión venció en condición de visitante a Sionista por 79-58, quedando así en la segunda posición de la tabla.
Los crespenses sacaron diferencia rápidamente en los dos primeros cuartos por 10-21 y 8-30 obteniendo 33 puntos de ventaja con respecto a su rival. Los dos segmentos siguientes quedaron para el dueño de casa por 22-15 y 18-13, pero la diferencia obtenida por el equipo dirigido por Juan Gastaldo, fue clave para culminar ganando por 21 puntos.
De esta manera, el “Verde” queda segundo en la tabla de posiciones a falta de una fecha de finalizar la fase regular.
Formaciones
Sionista (58): Ian Seigorman (6), Pablo Veiga (12), Eduar Montaña (15), Nicolás Lencina (2), Gueler Rafael (11), Ramiro Golda, Bautista Rigo (2), Ignacio Padilla (1), Eran Rosenzvaig (2), Jerónimo Folmer (3) y Luciano Santana (4). DT: Thomas Maidana.
Unión (79): Manuel Robles (5), Rodrigo Gieco (14), Nicolás Waszczuk (9), Ian Habringer, Juan Cruz Saluzzio (2), Luca González (8), Alfredo Mercado (6), Francisco Folmer (16), Alan Hainze (11), Alan Cardozo (8) y Santiago Fontana. DT: Juan Gastaldo.
Otros resultados (12° fecha)
Estudiantes 58-66 Recreativo
Echagüe74-69 Rowing
Paracao 72-62 Patronato
Olimpia 62-71 Quique
San Martín - Talleres (hoy jueves 28, 22 hs.)
Libre: Ciclista
Posiciones
Ciclista 19
Unión 19
Talleres 18
Quique 18
Olimpia 18
Recreativo 17
Estudiantes 17
Echagüe 16
Patronato 15
Sionista 14
Paracao 14
Rowing 11
San Martín 11
Próxima fecha (última de la fase regular)
Unión San Martín (miércoles 3/6 21.30 hs.)
Paracao - Olimpia (martes 2/6 22 hs.)
Echagüe - Quique (miércoles 3/6 21 hs.)
Sionista - Rowing (miércoles 3/6 21.30 hs.)
Estudiantes - Patronato (miércoles 3/6 22 hs.)
Ciclista - Recreativo (jueves 4/6 21 hs.)
Libre: Talleres