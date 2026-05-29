Lionel Messi jugará su sexto Mundial y puede romper cuatro récords

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo.

El astro rosarino volverá a ser el capitán y líder de la selección argentina en un Mundial. Así, Messi disputará el torneo más importante del mundo del fútbol por sexta vez en su carrera.

El actual jugador del Inter Miami llegará a la competencia con 38 años y cumplirá 39 durante el torneo.

El capitán argentino, acostumbrado a anotar su nombre en los libros de historia del fútbol, puede romper cuatro récords en el Mundial disputado en Norteamérica.

Messi, quien ya es el futbolista con más partidos en la historia de los mundiales, puede convertirse en el máximo goleador de los mismos. Leo tiene 13 goles en la competición y está a tres del alemán Miroslav Klose.

Además, el ex Barcelona está a solo dos asistencias de igualar a Pelé como el máximo asistidor. El brasileño dio 10 asistencias, mientras que Messi contabiliza ocho.

La participación de Messi en el Mundial 2026 lo convertirán en el jugador con más mundiales disputados alcanzando seis. Tanto Cristiano Ronaldo como Guillermo Ochoa también pueden romper este récord.

Messi también buscará meterse en el selecto grupo de los futbolistas con más finales mundialistas disputadas. Pelé, Cafú, Ronaldo, Matthäus y Pierre Littbarski jugaron tres veces el partido más importante del mundo del fútbol.

Cadena 3