google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Lionel Messi jugará su sexto Mundial y puede romper cuatro récords

El astro rosarino volverá a comandar al conjunto dirigido por Lionel Scaloni en una Copa del Mundo.
Deportes29 de mayo de 2026


google_preferred_source_badge_dark_ES

messi_ca_lesionjpg

La Selección argentina presentó su lista para el Mundial 2026 y Lionel Scaloni definió a los 26 jugadores que defenderán el título en las tierras de Estados Unidos, México y Canadá.

Con Lionel Messi como líder y algunas sorpresas entre los elegidos, la “Albiceleste” buscará la cuarta estrella en la Copa del Mundo.

El astro rosarino volverá a ser el capitán y líder de la selección argentina en un Mundial. Así, Messi disputará el torneo más importante del mundo del fútbol por sexta vez en su carrera.

El actual jugador del Inter Miami llegará a la competencia con 38 años y cumplirá 39 durante el torneo. 

El capitán argentino, acostumbrado a anotar su nombre en los libros de historia del fútbol, puede romper cuatro récords en el Mundial disputado en Norteamérica

Messi, quien ya es el futbolista con más partidos en la historia de los mundiales, puede convertirse en el máximo goleador de los mismos. Leo tiene 13 goles en la competición y está a tres del alemán Miroslav Klose.

Además, el ex Barcelona está a solo dos asistencias de igualar a Pelé como el máximo asistidor. El brasileño dio 10 asistencias, mientras que Messi contabiliza ocho.

La participación de Messi en el Mundial 2026 lo convertirán en el jugador con más mundiales disputados alcanzando seis. Tanto Cristiano Ronaldo como Guillermo Ochoa también pueden romper este récord.

Messi también buscará meterse en el selecto grupo de los futbolistas con más finales mundialistas disputadasPelé, Cafú, Ronaldo, Matthäus y Pierre Littbarski jugaron tres veces el partido más importante del mundo del fútbol.

Cadena 3

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
Union basquet primera 2026_5

Básquetbol: ganó Unión y es escolta

Eric Engel | Estación Plus Crespo
Deportes28 de mayo de 2026
En la capital provincial, el elenco “Cervecero” venció a Sionista 79-58 y quedó segundo en la tabla de posiciones a falta de una fecha para finalizar la fase regular. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo