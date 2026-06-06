Crespo enviará los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos a Campana, para su refuncionalización

En el marco del Mes del Ambiente, la Municipalidad de Crespo puso en marcha una serie de acciones destinadas a fortalecer la gestión responsable de residuos. Entre ellas, quedó establecido que el punto de recepción de residuos electrónicos funciona en el Parque Ambiental, ubicado en Alemanes del Volga y Democracia.

Además, se concretó la firma de un convenio con Milpos, una empresa especializada en el reciclaje y tratamiento de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE), que permitirá avanzar en una disposición final adecuada de este tipo de materiales.

El intendente Marcelo Cerutti destacó la importancia del acuerdo y señaló que esta articulación fortalece los trabajos del municipio, optimizando el tratamiento eficiente de estos residuos. “Vamos a trabajar junto a una empresa de Campana, provincia de Buenos Aires, que se hará cargo del manejo de estos residuos. El objetivo es disminuir la cantidad de materiales que terminan en el relleno sanitario. Muchos residuos podemos transformarlos localmente, pero otros requieren procesos específicos, por eso son fundamentales este tipo de convenios”, expresó.

Por su parte, Raquel Gorostiaga -responsable del Área de Educación Ambiental-, explicó que la ciudad viene desarrollando tareas de recolección de residuos electrónicos desde 2015 y que durante los últimos años estos materiales fueron acopiados en el Parque Ambiental.

“Ahora la idea es trasladarlos a Campana para que Milpos realice la refuncionalización y el tratamiento correspondiente. Buscamos garantizar un destino final adecuado para los residuos electrónicos, ya que contienen componentes potencialmente peligrosos y es necesario darles un tratamiento correcto”, indicó.

En tanto, Hugo Mileo, representante de Milpos, explicó que la empresa trabaja en la recuperación de materiales para reinsertarlos como materia prima en distintos procesos industriales. “Encontramos la manera de dar una disposición adecuada a cada material y recuperar recursos para la industria. De esta forma generamos una economía circular genuina, brindando además un servicio sin costo para los municipios y contribuyendo al cuidado ambiental de cada localidad”, afirmó.

Los materiales serán trasladados desde Crespo hasta la planta de Milpos en Campana, para su clasificación, refuncionalización y disposición final adecuada asegurando trazabilidad completa en cada etapa del proceso.

MILPOS es una asociación civil nacida en Campana, que se encarga del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Su objetivo principal es brindar un tratamiento integral y responsable a todo tipo de residuos eléctricos y electrónicos, ofreciendo una alternativa sustentable para su gestión. Además, se dedican a generar una segunda funcionalidad a estos dispositivos y proporcionar material a escuelas técnicas para las prácticas de sus alumnos. A través de ellos, se generan aportes al sector industrial.



Esta organización busca resolver la problemática de los hogares, empresas y comunidades en general, que desean dar un tratamiento adecuado y seguro a sus residuos eléctricos y electrónicos.