Engañaron a unos jubilados con el “cuento del tío” y les robaron cerca de un millón de dólares

Una pareja de jubilados sufrió una millonaria estafa bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” en la ciudad de Santa Fe. Los delincuentes utilizaron un engaño telefónico para ganarse la confianza de las víctimas y lograron apoderarse de una suma que, según las primeras estimaciones, oscilaría entre los 800.000 y un millón de dólares.

El hecho ocurrió durante la tarde del martes en una vivienda ubicada sobre calle Francia, entre Irigoyen Freyre e Hipólito Irigoyen, en el macrocentro santafesino. Las víctimas fueron un hombre de 82 años y una mujer de 83, quienes entregaron sus ahorros tras recibir una llamada que aparentaba provenir de un familiar cercano.

De acuerdo con la denuncia, una mujer se comunicó con los adultos mayores y simuló ser su hija. Durante la conversación les indicó que dos personas pasarían por la vivienda para retirar los dólares y trasladarlos a una sucursal bancaria, donde serían depositados.

Cómo fue la maniobra

Minutos después de la llamada, dos hombres llegaron al domicilio y se presentaron como empleados del Banco Nación. Convencidos de que actuaban bajo instrucciones de su hija, los jubilados accedieron a entregar el dinero.

Según trascendió, durante la operación uno de los damnificados fue empujado por los delincuentes, lo que le provocó lesiones leves. Con los ahorros en su poder, los sospechosos escaparon rápidamente del lugar.

Tras advertir el engaño, las víctimas se comunicaron con el servicio de emergencias 911 y dieron aviso a las autoridades. Personal policial acudió al domicilio para iniciar las actuaciones correspondientes y relevar información sobre los autores del hecho.

La investigación

Efectivos de la Brigada Motorizada de la Unidad Regional I trabajaron en el lugar y entrevistaron a los damnificados para reconstruir la secuencia de los acontecimientos.

Como parte de las primeras medidas, se analizaron registros de cámaras de seguridad de la zona. Las imágenes habrían permitido establecer que los autores escaparon a bordo de un Peugeot negro que se desplazó hacia el norte por calle Francia.

La investigación quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación, que intenta identificar a los responsables y determinar cómo se organizó la maniobra. Los investigadores también buscan establecer si los delincuentes contaban con información previa sobre la situación económica de los jubilados.

Una modalidad que sigue vigente

El “cuento del tío” continúa siendo una de las modalidades de estafa más utilizadas contra adultos mayores. Los delincuentes suelen hacerse pasar por familiares, empleados bancarios o representantes de organismos oficiales para obtener dinero o datos sensibles.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier comunicación que solicite entregar efectivo, realizar transferencias o facilitar información personal. También aconsejan verificar siempre la identidad de quien llama y consultar directamente con familiares o entidades bancarias antes de tomar cualquier decisión.

Elonce