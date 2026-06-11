Crespo: acciones del programa “Mi barrio en obra” en sectores del barrio “Virgen del Rosario”

Esta intervención se planificó en función a necesidades puntuales detectadas en los relevamientos técnicos realizados.

Se procedió al recambio de luminarias, a la tarea de mantenimiento de calles mediante la colocación de piedra basáltica triturada para optimizar la transitabilidad y avanzar con la política de ‘brosa cero’ que impulsa la gestión de gobierno en distintos sectores de la ciudad.





En el marco del ‘Mes del Ambiente’, también se desarrollan acciones de forestación en el Parque ‘Evita’ y trabajos de podas correctivas en espacios públicos.

Además, integrantes del equipo de gobierno recorrieron la zona, para dialogar con los vecinos y compartir información que permita evacuar dudas relacionadas a los programas de ambiente y salud animal.

En este contexto, se busca concientizar y reforzar la difusión del programa ‘Otra Oportunidad’ que establece el funcionamiento del servicio de recolección de residuos domiciliarios separados en origen en orgánicos (húmedos), inorgánicos (secos) y sanitarios.

Además, ofrecieron detalles sobre las diferentes campañas relacionadas con la tenencia responsable de mascotas (perros y gatos), que incluye la ‘Vacunación Antirrábica’ y el ‘Quirófano móvil’.