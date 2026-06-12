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Aumentan peajes ubicados sobre Ruta 14: cuánto costarán desde este sábado

La concesionaria de la Autovía del Mercosur anunció un nuevo cuadro tarifario que comenzará a regir desde la medianoche del sábado 13 de junio. La actualización alcanza a las estaciones de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas, con valores diferenciados según la modalidad de pago.
Entre Ríos12 de junio de 2026


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Los usuarios de la Autovía del Mercosur deberán afrontar nuevos valores en las estaciones de peaje del corredor oriental a partir de las 00 horas del sábado 13 de junio de 2026. La empresa concesionaria informó que entrará en vigencia un nuevo cuadro tarifario para las estaciones ubicadas sobre la Ruta Nacional 14, en los puestos de Colonia Elía, Yeruá y Piedritas.

La actualización impactará en todas las categorías de vehículos y mantendrá la diferenciación entre quienes utilizan el sistema de pago automático TelePASE y quienes abonan mediante pago manual electrónico.

Desde la firma concesionaria indicaron que los nuevos importes comenzarán a aplicarse de manera simultánea en todas las estaciones del tramo oriental, por lo que recomendaron a los conductores considerar las modificaciones al momento de organizar sus viajes.

Nuevos valores para quienes utilizan TelePASE

En la modalidad automática, los vehículos de categoría 1 abonarán $2.232,74. Para las categorías 2 y 3, el valor será de $4.465,48, mientras que la categoría 4 deberá pagar $6.698,22.

Por su parte, los vehículos comprendidos en las categorías 5 y 6 tendrán una tarifa de $8.930,96, constituyendo el monto más elevado dentro del esquema de pago automático.

La empresa recordó que el sistema TelePASE continúa ofreciendo una diferencia significativa respecto de los valores aplicados en la modalidad manual electrónica.

Cuánto costará el pago manual electrónico

Para quienes utilicen el sistema de pago manual electrónico, las tarifas serán considerablemente más altas. Los vehículos de categoría 1 abonarán $4.465,48, exactamente el doble del valor correspondiente al pago automático.

En tanto, las categorías 2 y 3 pasarán a pagar $8.930,96, mientras que la categoría 4 tendrá una tarifa de $13.396,44.

Finalmente, las categorías 5 y 6 deberán abonar $17.861,92. De esta manera, la concesionaria ratificó el esquema de incentivo al uso de sistemas automáticos de cobro y recordó que los nuevos valores regirán en todas las estaciones del corredor oriental de la Autovía del Mercosur desde el inicio de la jornada del sábado.

Elonce

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