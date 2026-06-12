Comenzó una emblemática obra en Crespo: La ampliación de una escuela con ladrillos Pet

Esta semana comenzó el proceso para la construcción de aulas con ladrillos PET fabricados en el Parque Ambiental de Crespo, que aportarán mejoras del espacio en la Escuela Nº 105 "Patria Libre". Con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, se firmó el acta de inicio de obra.

“Esto es posible producto al trabajo en conjunto entre municipio y provincia, con una propuesta que permite ver en una construcción el fruto del proceso que se realiza mediante la separación de residuos en origen”, comentó el intendente Marcelo Cerutti.

Además, destacó que para llevar adelante esta iniciativa en el orden local “se contó con el acompañamiento de los jóvenes estudiantes del nivel secundario que el año pasado protagonizaron la campaña del Eco-Challenge en el marco de la Estudiantina 2025”.

Luego agregó: “El compromiso, la responsabilidad y la solidaridad de la sociedad crespense están reflejadas en esta obra. Mediante esa iniciativa todo lo recolectado se destinó a la elaboración de 6.345 ladrillos a base de PET triturado. Por lo tanto, dos de cada diez ladrillos a utilizar en la obra de ampliación de la escuela, son fruto de la campaña realizada en el Eco-Challenge”.

Las autoridades calificaron que "esta infraestructura pone un mojón en la historia local, provincial y nacional, promoviendo de esta manera la innovación y sustentabilidad en la construcción pública".

“Estamos felices de compartir este momento, porque se terminó la etapa administrativa y ahora comienza la construcción que plantará un hito en la obra pública de la provincia de Entre Ríos”, indicó Darío Schneider, diputado nacional por Entre Ríos. Además, agradeció el acompañamiento de los vecinos crespenses y también de los ciudadanos entrerrianos que participaron en la campaña ‘Botellas que construyen futuro’, que tuvo puntos de recolección en General Ramírez, Libertador San Martín y Paraná.

“De esta forma promovimos el reciclaje y la participación ciudadana, recolectándose más de un millón de botellas en 90 días, con una iniciativa que nos permite crecer y dar soluciones en la obra pública y en cuestiones ambientales, transformando los residuos en productos concretos como en este caso en ladrillos pet que acá puntualmente beneficiarán a la educación pública. Debemos seguir trabajando en ese sentido, en cuestiones de política ambiental y ejecuciones de obras pública sustentables” remarcó el legislador.

Mientras que, Hernán Jacob -ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos-, resaltó la “decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de llevar adelante este hito arquitectónico que permite que esta escuela sea la primera del país que tenga espacios construidos con ladrillos pet. Este es el camino y el mensaje a la sociedad, porque nada está totalmente descartado y esos residuos se pueden clasificar y procesar para convertirlos en cosas positivas”.

También expresó que «es una inversión estratégica que fortalece la infraestructura educativa de la provincia y, al mismo tiempo, articula innovación, sustentabilidad y compromiso ambiental en la obra pública». A su vez añadió: “Se trata de un ejemplo concreto de cómo la articulación entre el Estado provincial, el municipio y la ciudadanía puede generar soluciones sostenibles con verdadero impacto social”.

La obra en números

-La intervención comprende una inversión provincial de 242 millones de pesos y permitirá incorporar nuevos espacios para los 498 estudiantes.

-Se trata de la primera ampliación de una escuela en Argentina, que se ejecutará con ladrillos a base de PET triturado (envases de tereftalato de polietileno) elaborados en el Parque Ambiental de Crespo.

-La ampliación prevé la construcción de dos aulas, una sala de informática, una dependencia para personal auxiliar y un núcleo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad.

– Se utilizarán 36.500 ladrillos PET. Abarca una superficie total de 340 metros cuadrados y estará a cargo de la firma Del Litoral Obras, Servicios y Montajes SA, con un plazo de ejecución de 270 días.