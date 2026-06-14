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Abogado de un detenido cuestionó las pruebas de ADN en el caso de Agostina Vega

Rechazó la conexión de su cliente con el crimen y dudó sobre la existencia de ADN en el cuerpo de la víctima de 14 años.
Policiales/Judiciales14 de junio de 2026

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La defensa de Osvaldo Fassetta, quien es el segundo detenido en el caso de Agostina Vega, rechazó cualquier vínculo de su cliente con el crimen y puso en tela de juicio una prueba que podría ser determinante en el expediente.

Fassetta se encuentra actualmente detenido acusado de encubrimiento agravado, mientras que la fiscalía sostiene que podría haber tenido algún tipo de participación en acciones posteriores al asesinato de la adolescente de 14 años.

El principal imputado en la causa es Claudio Gabriel Barrelier, quien es señalado por los investigadores como el autor del femicidio. La hipótesis de la justicia indica que Barrelier no actuó solo, y que otras personas colaboraron en actividades relacionadas con el ocultamiento de pruebas y el traslado del cuerpo. En este contexto, también fue arrestada Soledad Andreani, expareja de Barrelier, quien enfrenta la misma acusación que Fassetta.

En declaraciones a TN, el abogado defensor de Fassetta, Eduardo Medina Allende, negó de forma categórica que su cliente haya estado involucrado en el crimen. El letrado cuestionó de manera especial la posibilidad de que existan rastros genéticos de Fassetta en el cuerpo de la víctima.

"Es imposible que haya ADN de Fassetta debajo de las uñas de esa nena", afirmó, haciendo referencia a los análisis periciales realizados sobre muestras recolectadas durante la autopsia.

La defensa también trató de respaldar la versión de su cliente con detalles sobre sus movimientos la noche en que supuestamente ocurrió el crimen. Según explicó Medina Allende, Fassetta estaba trabajando desde las 21 horas y no regresó a su hogar temporal hasta la mañana siguiente, por lo que agregó: "No tiene relación alguna con lo ocurrido".

Según la investigación, Fassetta había mantenido una amistad con Barrelier durante aproximadamente diez meses, y ambos se conocieron en el ámbito futbolístico por su afinidad con el Instituto de Córdoba.

Los investigadores sospechan que el acusado residía en la misma vivienda del barrio Cofico donde se habría llevado a cabo el crimen, y que, a través de esa conexión, tuvo contacto tanto con Agostina como con su madre.

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