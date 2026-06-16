A dos años de la desaparición de Loan Danilo Peña, el juicio por su supuesta sustracción y ocultamiento comenzará este martes en la provincia de Corrientes, donde se espera que las defensas planteen diversas nulidades con el objetivo de impedir el proceso.

María Belén Russo Cornara, una de las representantes legales de la querella, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y expresó las expectativas que tiene la familia: "Estamos ansiosos. Mañana será una jornada intensa y extensa porque es el movimiento fuerte de los defensores, ya que van a presentar todas las nulidades que puedan".

El juicio iniciará a las 9 con audiencias los días martes 16, miércoles 17 y jueves 18 de junio. Luego, el debate continuará todos los miércoles y jueves, un esquema que generó cuestionamientos por lo espaciado del cronograma, aunque desde la organización explicaron que debieron readecuar la agenda para que el proceso pudiera comenzar lo antes posible.

Las jornadas se desarrollarán en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes, donde se dispondrá un amplio perímetro de seguridad. Además, el expediente llega a esta instancia con más de 90 cuerpos y alrededor de 900 páginas de pruebas, producto de la acumulación de ambas causas.

El Tribunal Oral Federal estará integrado por los jueces Fermín Cerolini, Eduardo Belforte, de Formosa, y Simón Pedro Bracco, de Río Negro.

En la causa principal serán juzgados la tía del niño, Laudelina Peña; su esposo, Antonio Bernardino Benítez; el ex comisario Walter Maciel; la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Pérez; Mónica Del Carmen Millapi, y su marido, Daniel "Fierrito" Ramírez, acusados por la presunta sustracción y ocultamiento de Loan.

En tanto, por la investigación paralela serán sometidos a juicio Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio, imputados por distintos delitos vinculados al presunto encubrimiento y desvío de la investigación.__IP__

El debate oral buscará establecer las responsabilidades de cada uno de los acusados y reconstruir qué ocurrió con Loan, cuyo paradero sigue siendo un misterio a dos años de su desaparición.