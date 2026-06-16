Mundial 2026: qué significan los parches de las camisetas de los futbolistas

El Mundial 2026 que se desarrolla en Estados Unidos, México y Canadá marca el inicio de una transformación comercial en la indumentaria de los seleccionados.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el acuerdo entre FIFA y Panini finalizará de manera definitiva en el siguiente mundial, y debido a esto, el ente regulador del fútbol mundial comenzó a desplegar su estrategia con su nuevo socio, la compañía estadounidense Fanatics a partir de este certamen.

La fisonomía de este convenio estratégico y deportivo ya es visible en las mangas de las remeras de los futbolistas mediante parches exclusivos que esconden una aceitada mecánica de coleccionismo y marketing.

El formato imita el modelo de negocios del béisbol norteamericano, replicado con éxito en la NFL, la MLS y la NBA, entre otras competiciones: los parches son estampados para su uso en un partido oficial, luego se retiran de la camiseta y se indexan en tarjetas especiales de edición limitada que llegan a comercializarse por millones de dólares en el mercado de subastas.

Aunque la FIFA evitó realizar un anuncio institucional con la noticia, la dinámica de los primeros partidos del torneo nos permitió descifrar un estricto código de jerarquías y distinciones visuales para los protagonistas.

La primera diferenciación radica en el color de la insignia del Mundial 2026. Siete federaciones lucirán el logo en tonalidad dorada por su condición de campeonas del mundo: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra. Para el resto de los países participantes, el emblema se limita al negro o al blanco, alternándose de acuerdo al contraste con los tonos claros u oscuros de la manga de la camiseta.

Por otra parte, la organización introdujo la etiqueta "Legacy", reservada de forma exclusiva para aquellos futbolistas que disputan su quinta cita mundialista. En la delegación argentina, este honor recaerá sobre el capitán Lionel Messi, sumándose a un selecto grupo integrado por el arquero alemán Manuel Neuer —quien ya lo lució en el debut—, el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el japonés Yuto Nagatomo.

Asimismo, existen reconocimientos a los méritos individuales de certámenes anteriores, como el parche del "Guante de Oro" que portará Emiliano "Dibu" Martínez por su actuación en Qatar 2022, un beneficio que comparte con el belga Thibaut Courtois y el propio Neuer.

Por su parte, el parche del “Botín de Oro” aparecerá cuando jueguen tanto Kylian Mbappé, Harry Kane o James Rodríguez, quienes han conseguido dicho premio en las ediciones pasadas.

Una de las mayores novedades reglamentarias se vincula con el distintivo de "Debutante", ubicado inmediatamente debajo del logo del campeonato y destinado a quienes registran su primera aparición activa en una Copa del Mundo. En la nómina que comanda Lionel Scaloni, un total de diez futbolistas están habilitados para portar este sello: Juan Musso, Gerónimo Rulli, Valentín Barco, Marcos Senesi, Facundo Medina, José Manuel López, Giuliano Simeone, Nicolás Paz, Nicolás González y Giovani Lo Celso.

La particularidad de esta norma establece que el parche aplica incluso para quienes integraron planteles anteriores, pero no sumaron minutos de juego en cancha —casos específicos de Lo Celso en 2018 y Rulli en 2022— y se agota de manera definitiva tras el debut en el certamen. De este modo, si un jugador ingresa frente a Argelia, la etiqueta será retirada de su indumentaria para los compromisos posteriores, convirtiendo a esa primera camiseta en una gema única para el mercado internacional del coleccionismo.