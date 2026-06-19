google_preferred_source_badge_dark_ESPlus en Vivo

Invitan a una jornada de yoga y bienestar para toda la comunidad en Crespo

La propuesta, libre y gratuita, se realizará el sábado 20 de junio desde las 14.30 y estará enfocada en el bienestar físico, mental y emocional bajo el lema “Yoga para un envejecimiento saludable”.
Crespo al día19 de junio de 2026Estación Plus CrespoEstación Plus Crespo


google_preferred_source_badge_dark_ES

clase-de-yoga-en-familia-1024x768

En el marco del Día Internacional del Yoga y con el lema ‘Yoga para un envejecimiento saludable’ la Municipalidad de Crespo invita a los vecinos a participar de una jornada especial dedicada al bienestar físico, mental y emocional, que se desarrollará el sábado 20 de junio en el Anfiteatro del Lago desde las 14.30.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las actividades se trasladarán al Salón Municipal. Las actividades son libres y gratuitas, y estarán abiertas a personas de todas las edades interesadas en conocer o profundizar la práctica del yoga y disciplinas afines.

Cronograma de actividades:

  • 14:30: Yoga para adultos.
  • 15:30: Respiración consciente.
  • 16:30: Meditación y mantras.

Se recomienda a los participantes concurrir con mat o colchoneta para mayor comodidad durante las prácticas.

El enfoque central de esta edición es promover el yoga como una herramienta accesible y valiosa para las personas mayores y para quienes buscan incorporar hábitos saludables a su vida cotidiana. A través de la práctica regular, el yoga contribuye a mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza física y el bienestar mental, además de ayudar a reducir el estrés y favorecer una mejor calidad de vida.

¿Por qué este día mundial?

El Día Internacional del Yoga se conmemora cada 21 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los beneficios que esta práctica aporta a la salud y al bienestar integral de las personas. La fecha coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, considerado un momento de especial significado en la tradición del yoga.

Esta disciplina milenaria, originaria de la India, busca armonizar cuerpo, mente y espíritu a través de posturas físicas, técnicas de respiración y meditación, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al equilibrio personal.

whatsap logo

ENVIÁ NOTICIAS A TRAVÉS DE WHATSAPP

Agendá este número
34 34 61 55 66
 Enviá tus noticias, fotos o videos

Te puede interesar
banderamastil8

Fogón Patrio para homenajear a nuestra bandera

Estación Plus Crespo
Crespo al día16 de junio de 2026
La Municipalidad de Crespo invita a la comunidad a participar del Fogón Patrio, una propuesta cultural que reunirá arte, música, tradición y encuentro para homenajear a nuestra Bandera en vísperas de su día.
DSC_1505-1536x1097

Comenzó una emblemática obra en Crespo: La ampliación de una escuela con ladrillos Pet

Estación Plus Crespo
Crespo al día12 de junio de 2026
Se iniciaron las excavaciones en el predio de la Escuela N° 105 "Patria Libre", donde se mantendrá activa una cuadrilla de 10 operarios, hasta construir espacios bajo una modalidad pionera en el país. "Momento histórico. Gracias al trabajo colaborativo, se genera un importante beneficio para la educación pública y el cuidado ambiental", destacó Marcelo Cerutti. 
Más visto hoy en Estación Plus

mensaje

Próximos días en Crespo

Plus facebook

Estación Plus Noticias en tu E-Mail
Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo