Invitan a una jornada de yoga y bienestar para toda la comunidad en Crespo

En el marco del Día Internacional del Yoga y con el lema ‘Yoga para un envejecimiento saludable’ la Municipalidad de Crespo invita a los vecinos a participar de una jornada especial dedicada al bienestar físico, mental y emocional, que se desarrollará el sábado 20 de junio en el Anfiteatro del Lago desde las 14.30.

En caso de condiciones climáticas desfavorables, las actividades se trasladarán al Salón Municipal. Las actividades son libres y gratuitas, y estarán abiertas a personas de todas las edades interesadas en conocer o profundizar la práctica del yoga y disciplinas afines.

Cronograma de actividades:

14:30: Yoga para adultos.

Yoga para adultos. 15:30: Respiración consciente.

Respiración consciente. 16:30: Meditación y mantras.

Se recomienda a los participantes concurrir con mat o colchoneta para mayor comodidad durante las prácticas.

El enfoque central de esta edición es promover el yoga como una herramienta accesible y valiosa para las personas mayores y para quienes buscan incorporar hábitos saludables a su vida cotidiana. A través de la práctica regular, el yoga contribuye a mejorar el equilibrio, la flexibilidad, la fuerza física y el bienestar mental, además de ayudar a reducir el estrés y favorecer una mejor calidad de vida.

¿Por qué este día mundial?

El Día Internacional del Yoga se conmemora cada 21 de junio por iniciativa de las Naciones Unidas, con el objetivo de promover los beneficios que esta práctica aporta a la salud y al bienestar integral de las personas. La fecha coincide con el solsticio de verano en el hemisferio norte, considerado un momento de especial significado en la tradición del yoga.

Esta disciplina milenaria, originaria de la India, busca armonizar cuerpo, mente y espíritu a través de posturas físicas, técnicas de respiración y meditación, contribuyendo a una mejor calidad de vida y al equilibrio personal.