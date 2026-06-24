Cultural pegó primero, pero Unión no se resigna: qué dijeron los entrenadores Prediger y Faisal tras la semifinal de ida en Sub 17

Juan Carlos Prediger (DT Cultural) - Diego Faisal (DT Unión)

En una semifinal bien cerrada y con clima de clásico crespense, la categoría Sub 17 de la Asociación Deportiva y Cultural dio el primer paso hacia la final de la Liga de Paraná Campaña al imponerse 1 a 0 sobre Club Atlético Unión de Crespo en el duelo de ida.

El encuentro, disputado en cancha de Cultural, tuvo la tensión propia de una instancia decisiva. El único gol de la tarde llegó a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Ian Martínez aprovechó su oportunidad y marcó para el equipo dirigido por Juan Carlos Prediger.

Más allá de la diferencia mínima, el partido dejó una serie completamente abierta de cara a la revancha, que se jugará el próximo fin de semana en el estadio de Unión.

El técnico de Cultural, Juan Carlos Prediger, valoró el triunfo y destacó la manera en que su equipo afrontó una semifinal de alto voltaje. “Fue un partido durísimo. Este año nos habíamos enfrentado una sola vez y ellos nos habían ganado de local. Pero esta vez supimos jugarlo como había que jugar una semifinal y conseguimos un resultado positivo”, expresó.

Prediger remarcó que una de las claves estuvo en el orden defensivo, un aspecto que considera fundamental en esta etapa. “El pedido fue mantener el orden, estar bien parados y cerca entre líneas. Tenemos buenos centrales y supimos controlar su juego. Eso fue clave”, analizó.

En el complemento, Cultural sufrió el avance de Unión, algo que el entrenador atribuyó tanto al empuje rival como a la presión del contexto. “El equipo rival te va llevando para atrás, aparecen los nervios, son chicos de 16 o 17 años y estas instancias pesan. Pero pudimos sostener el arco en cero”, sostuvo.

Pese a la ventaja, Prediger dejó claro que no modificarán demasiado la idea para la revancha. “Vamos a ir a hacer nuestro juego, a mantener el orden y ser prolijos tanto para marcar como para jugar. La serie todavía no está cerrada”, afirmó.

Además, destacó el acompañamiento del público en una jornada especial. “Fue lindo el marco de gente. Justo tocó el Día del Padre, así que este triunfo fue un regalo de los chicos para ellos”, señaló.

Del otro lado, el entrenador de Unión, Diego Faisal, reconoció que la diferencia estuvo en un detalle puntual y consideró que la llave sigue abierta.

“Fue una final muy disputada, de esas que se definen por detalles. Esta vez ese detalle fue para Cultural, por un error nuestro. Pero queda la revancha y vamos a tratar de ganarla en casa”, dijo.

Faisal reconoció que su equipo mejoró en el segundo tiempo, aunque sin la claridad habitual en ofensiva.

“Intentamos, pero no llegamos con claridad como en otros partidos. Nos costó. Igual confío mucho en este equipo, hicimos un gran torneo y vamos a ir por el objetivo”, remarcó.

También destacó la solidez defensiva del rival, especialmente en el juego aéreo y el cierre de los centrales. “Nuestra idea era atacar por afuera, pero ellos estuvieron firmes. Hay mérito de Cultural también”, admitió.

Con la desventaja mínima, Unión buscará revertir la historia en casa y aprovechar el respaldo de su gente para meterse en la final. Cultural, en tanto, llegará con ventaja pero sabiendo que aún quedan 90 minutos decisivos.