Messi cumple 39 años en el Mundial 2026 y sigue rompiendo récords

El astro argentino Lionel Andrés Messi, dueño de un sinfín de récords y estadísticas impresionantes en su larga y exitosa trayectoria como futbolista, se encuentra cumpliendo 39 años.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el delantero del Inter Miami posee una de las marcas más increíbles de la historia del deporte, al haber convertido 91 tantos en un año natural, cuando jugaba para el Barcelona en 2012.

Como ya es habitual, su cumpleaños se da en medio de una concentración de la Selección argentina, al encontrarse en plena disputa del Mundial 2026, su sexta Copa del Mundo y la primera que afronta con el sueño de ser bicampeón mundial.

El inoxidable Lionel Andrés Messi cumple 39 años, algunos días después de haber convertido un doblete ante Austria y haberse consolidado en soledad como el máximo goleador de la historia de la Copa del Mundo.

Entre sus hitos más destacados, el que más sobresale por su complejidad para superarse es el que consiguió en 2012, al convertirse en el máximo goleador de la historia del fútbol en un año calendario.

Ya asentado en la famosa posición del "falso 9" en la que lo insertó el entrenador Josep Guardiola, ubicado como un centrodelantero pero arrancando las jugadas con mayor distancia de la habitual para generar un hueco en la defensa rival o darle mayor libertad a la hora de controlar la pelota, Messi tuvo un 2012 fenomenal, en el que convirtió 91 goles.

La primera mitad del año fue en la última temporada de "Pep" Guardiola como entrenador, mientras que la segunda mitad fue en los primeros meses del breve ciclo de "Tito" Vilanova, que falleció poco tiempo después.

En el desglose estadístico, el "10" alcanzó la memorable cifra en tan solo 69 partidos, al convertir 59 tantos por LaLiga española, 13 en la UEFA Champions League, 12 en amistosos internacionales con la Selección argentina, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España. Así, el delantero que entonces jugaba en el Barcelona superó los 85 goles convertidos por el alemán Gerd Müller en 1972.

Su espectacular año 2012 lo hizo merecedor del Balón de Oro, distinción que premia al mejor jugador del mundo y en la que Messi también se destaca: además de ser el único que lo ganó en cuatro oportunidades consecutivas, de 2009 a 2012, el astro argentino también es el jugador con más premiaciones, al haber sido elegido como el mejor en ocho ocasiones.

Siendo el máximo artillero de la historia de la Selección argentina, con 122 tantos en 201 partidos, Messi también es el máximo goleador argentino de toda la historia, con 916 tantos oficiales (404 más que Alfredo Di Stéfano, su principal competidor).

Por último, su último récord. Lionel Messi abrió la disputa de su sexto Mundial de una forma majestuosa y convirtió cinco goles en sus dos primeros partidos, tres ante Argelia y otros dos frente a Austria, para lograr asentarse como el máximo goleador de la Copa del Mundo en soledad.

Su récord de 18 tantos llegó de la mano del que lo consolida como el jugador con más partidos en citas mundialistas, al llegar a las 28 participaciones entre los Mundiales de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.