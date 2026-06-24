Javier Milei: “Los medios de comunicación solo muestran datos negativos”

Con presencia de su vocero presidencial Adrián Ravier y parte de su gabinete, el presidente, Javier Milei, disertó en un nuevo evento de la Fundación Faro. Su discurso en el Yacht Club Argentino comenzó haciendo hincapié en las críticas que realizaron "los medios de comunicación" hacia su plan de gobierno.

“En el primer trimestre, el PBI creció en comparación con el mismo periodo del año pasado. Se batió un nuevo récord de producción. Ese dato, en la comparación, muestra que se expandió a un ritmo de 0,7%. Parece un número escueto, pero la realidad es que, cuando mirás la historia, la tasa de crecimiento anual es inferior. En nuestro peor trimestre es tres veces más grande de lo que pasó en 100 años”, dijo el economista al principio de su alocución y bajo aplausos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el ministro de Salud, Mario Lugones, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

Y agregó en sus análisis: “La economía, en abril de 2024, creció muy fuerte. Pero los medios de comunicación se ocuparon de ocultarlo. Se empecinaron en mostrar datos de la peor manera. En supuestos medios que supuestamente están alineados con las ideas de la libertad. Pero en realidad están alineados con robar de la política y extorsionar desde el sistema judicial”.

También recordó que “la política quiso quebrar el corazón del programa, el Congreso aprobó 40 leyes sin contrapartidas de ingresos. Una orgía que busca destruir a los argentinos. La contraparte fue que el riesgo país subió a más de 1.500 puntos básicos. Esto generó un fuerte freno de la economía. La economía, frente a la salvajada, intentaron siete juicios políticos, donde trataron de hacer peripecias con los empresarios, con destrozos… o, digamos, metiendo gente en la calle para generar terror. A pesar de eso, lo superamos. Y en las elecciones al kirchnerismo le sacamos 24 puntos”.

Milei además dijo que si los argentinos “siguen abrazando las ideas de la libertad, Argentina crecerá como nunca antes se vio en su historia. Ya tenemos 150 mil millones por RIGI y la economía se va a acelerar, además de las licitaciones por corredores viales. Ya empezamos a ver que el salario real le está ganando a la inflación y la inflación va a seguir bajando. El consumo va a despegar. Abrochense los cinturones que Argentina va a ser grande nuevamente”.

“Si seguimos apostando a la apertura, eso va a generar más crecimiento. Es la idea de la división del trabajo. Y con todo lo que estamos haciendo, vamos a aniquilar la inflación”, completó.

Hubo un elogio a Ravier en un pasaje de su exposición: “Va a requerir explicarlo y mucha expertise. Por eso la experiencia de Adrián como divulgador es una herramienta para que los cambios de la gestión trasciendan el plano de los economistas y llegue a todos los argentinos. Queremos que todos los argentinos puedan comprender el momento histórico y queremos que Adrián los difunda de la manera correcta”.

El Presidente además aprovechó para pedir aplausos para David Friedman, hijo del premio Nobel, y se dedicó a valorar el rol del mercado en la segunda parte de su discurso.

“Cuando uno hace políticas justas, hay resultados y eso trae réditos políticos, con ideas populares que ganan elecciones. Nosotros somos un buen ejemplo, ganamos la elección de 2025”, planteó. Acto seguido, recordó parte de sus postulados en campaña y cómo arribó su fuerza política a las elecciones de 2025. “Cumplimos todas las promesas”, se jactó.

El economista habló además del "factor privado" como un elemento clave en los estados y recordó lo que sucedió "en la pandemia: murieron 170 mil personas cuando deberían haber muerto solo 30 mil. Un resultado catástrofico".

Por último, comentó que "el Gobierno no está inmovilizado. Redoblamos la apuesta, cumplimos todo por marzo y abril y vamos por más. Nunca vi algo tan agresivo pero la falta de pautas hace mal. Pero les digo: el camino de la libertad está en la Argentina, para la prosperidad de todos, con una batalla en todos los frentes. Y no nos vamos a detener hasta que Argentina sea el país de mejor nivel de ingresos".

AgenciaNA