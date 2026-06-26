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Casa Rosada: jornada de versiones sobre la suerte de Manuel Adorni

El jefe de Gabinete transita horas complejas en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Milei regresa mañana y podrían reunirse en Olivos.
Mundial 202626 de junio de 2026


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En medio de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito y con un frente abierto en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, atraviesa horas decisivas respecto a su futuro en la administración libertaria que lidera Javier Milei.

Luego de que el presidente Javier Milei asegurara que creía en la inocencia de su funcionario, pero que si la Justicia lo consideraba culpable lo eyectaría “de una patada”, en el oficialismo comenzaron a circular versiones sobre su futuro.

Si bien la posibilidad de una salida del titular de ministros se baraja desde hace semanas, este viernes los rumores se incrementaron y empezaron a llegar desde distintas oficinas de Balcarce 50.

"La situación por estas horas es grave y hoy es la primera vez que lo admito. Nunca se habló seriamente de nombres hasta hoy", sostuvieron desde una de las tribus de La Libertad Avanza ante la Agencia Noticias Argentinas.

Los reemplazos y una reunión clave en Olivos

Las versiones sobre una salida circularon tanto en el campamento de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, como en el del asesor presidencial, Santiago Caputo, aunque Adorni todavía cuenta con el respaldo del mandatario. 

Entre los nombrados como posibles reemplazos están el canciller Pablo Quirno; el ministro del Interior, Diego Santilli; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marín.

Según revelaron quienes conocen al ministro coordinador, habría presentado la renuncia en dos oportunidades, pero los hermanos Milei no la habrían aceptado. Aunque desde la Jefatura de Gabinete no confirman la versión. 

Desde los dos sectores en pugna sostienen que la decisión final es la del mandatario, que por estas horas se encuentra en viaje a Madrid. 

Según supo NA, este sábado, tras el regreso de Milei de España, se podría concretar un encuentro con Adorni en Olivos para definir su futuro.

Agencia NA

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