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La inflación mayorista fue de 0,8% en julio y acumuló 31,1% en doce meses

La variación de los precios mayoristas bajó 0,3 p.p. respecto a junio y quedó, a su vez, por debajo del IPC.
Nacionales18 de agosto de 2026


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La inflación mayorista de julio se desaceleró al 0,8% y arrojó una variación de 31,1% contra el mismo mes del último año, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Esto se dio como consecuencia de la suba de 0,8% en los “Productos nacionales” y de 0,5% en los “Productos importados”.

El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes y sostuvo que "al final, julio empezó con cero".

Así, la inflación mayorista fue la más baja desde mayo de 2025 y la menor —para un mes de julio— en siete años.

En el acumulado del año, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un alza de 16,6% contra el mismo período (enero-julio) de 2025.

X de INDEC Argentina

La inflación mayorista mantiene un sendero bajista desde hace tres meses, cuando cortó con la escalada en mayo (2,5%).

De esta manera, continuó con la desaceleración en junio (1,1%) y la replicó en julio (0,8%).

También quedó por debajo de la inflación minorista (2,1%), la cual volvió a acelerarse tras tres meses a la baja e hizo que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumule un alza de 33,8% interanual.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39 p.p.), “Sustancias y productos químicos” (0,19 p.p.), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17 p.p.) y “Alimentos y bebidas” (0,16 p.p.), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91 p.p.).

El nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 0,8% en julio, explicado por la suba de 0,9% en los “Productos nacionales” y de 0,6% en los “Productos importados”.

Mientras que el índice de precios básicos del productor (IPP) registró un aumento de 0,9% en el mismo período, como consecuencia de la baja de 1% en los “Productos primarios” y la suba de 1,7% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

Como es recurrente, el ministro de Economía, Luis Caputo, hizo un posteo en sus redes donde detalló cuáles fueron los principales factores que incidieron en la desaceleración del IPIM.

X de Javier Milei

Minutos después, recibió los elogios del presidente Javier Milei, quien utilizó su frase recurrente para celebrar el nuevo dato del INDEC: "¡VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO VLLC!".

En otro posteo aparte, el mandatario se refirió al dato en sí y sostuvo que "al final, julio empezó con cero", en referencia a unas declaraciones que había hecho meses atrás.

Agencia NA

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